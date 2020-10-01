ترقية "المقاطي" نقيباً بشرطة العاصمة المقدسة

قلد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء لافي بن ناعم الصاعدي النقيب حاتم بن سفر المقاطي من منسوبي شرطة العاصمة المقدسة رتبته الجديدة "نقيب"، بعد صدور أمر ملكي بترقيته.
قلد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء لافي بن ناعم الصاعدي النقيب حاتم بن سفر المقاطي من منسوبي شرطة العاصمة المقدسة رتبته الجديدة "نقيب"، بعد صدور أمر ملكي بترقيته.
قلد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء لافي بن ناعم الصاعدي النقيب حاتم بن سفر المقاطي من منسوبي شرطة العاصمة المقدسة رتبته الجديدة "نقيب"، بعد صدور أمر ملكي بترقيته.
قلد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء لافي بن ناعم الصاعدي النقيب حاتم بن سفر المقاطي من منسوبي شرطة العاصمة المقدسة رتبته الجديدة "نقيب"، بعد صدور أمر ملكي بترقيته.