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"الزكاة والدخل" تضبط 17 مخالفة في قطاعَي السيارات والبناء بالغربية

أبرزها عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة وعرض رقم ضريبي خاطئ

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل، 17 مخالفة في قطاعَي السيارات والبناء بالمنطقة الغربية.

وقال الهيئة عبر حسابها في "تويتر": #الزكاة_والدخل تضبط 17 مخالفة بعد زيارة 98 منشأة في المنطقة الغربية خلال جولاتها الرقابية على قطاعَي السيارات والبناء، وأبرز تلك المخالفات، هي: عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تحصيل ضريبة أقل من 5 %، وعرض رقم ضريبي خاطئ.

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"الزكاة والدخل" تضبط 17 مخالفة في قطاعَي السيارات والبناء بالغربية
سبق

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل، 17 مخالفة في قطاعَي السيارات والبناء بالمنطقة الغربية.

وقال الهيئة عبر حسابها في "تويتر": #الزكاة_والدخل تضبط 17 مخالفة بعد زيارة 98 منشأة في المنطقة الغربية خلال جولاتها الرقابية على قطاعَي السيارات والبناء، وأبرز تلك المخالفات، هي: عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تحصيل ضريبة أقل من 5 %، وعرض رقم ضريبي خاطئ.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
09:51 AM

"الزكاة والدخل" تضبط 17 مخالفة في قطاعَي السيارات والبناء بالغربية

أبرزها عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة وعرض رقم ضريبي خاطئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل، 17 مخالفة في قطاعَي السيارات والبناء بالمنطقة الغربية.

وقال الهيئة عبر حسابها في "تويتر": #الزكاة_والدخل تضبط 17 مخالفة بعد زيارة 98 منشأة في المنطقة الغربية خلال جولاتها الرقابية على قطاعَي السيارات والبناء، وأبرز تلك المخالفات، هي: عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تحصيل ضريبة أقل من 5 %، وعرض رقم ضريبي خاطئ.

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