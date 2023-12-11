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سويسرا.. إعلان قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

سحبت في مدينة نيون السويسرية، اليوم الاثنين، قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن مواجهات قوية.
ووفق سكاي نيوز جاءت القرعة على الشكل التالي:

يوفنتوس الإيطالي X توتنهام الإنجليزي

بازل السويسري X مانشستر سيتي الإنجليزي

بورتو البرتغالي X ليفربول الإنجليزي

إشبيلية الإسباني X مانشستر يونايتد الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني X باريس سان جرمان الفرنسي

شاختار دونتسك الأوكراني X روما الإيطالي

تشلسي الإنجليزي X برشلونة الإسباني

بشكتاش التركي X بايرن ميونخ الألماني

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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سويسرا.. إعلان قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا
سبق

سحبت في مدينة نيون السويسرية، اليوم الاثنين، قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن مواجهات قوية.
ووفق سكاي نيوز جاءت القرعة على الشكل التالي:

يوفنتوس الإيطالي X توتنهام الإنجليزي

بازل السويسري X مانشستر سيتي الإنجليزي

بورتو البرتغالي X ليفربول الإنجليزي

إشبيلية الإسباني X مانشستر يونايتد الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني X باريس سان جرمان الفرنسي

شاختار دونتسك الأوكراني X روما الإيطالي

تشلسي الإنجليزي X برشلونة الإسباني

بشكتاش التركي X بايرن ميونخ الألماني

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
02:37 PM

سويسرا.. إعلان قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,661

سحبت في مدينة نيون السويسرية، اليوم الاثنين، قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن مواجهات قوية.
ووفق سكاي نيوز جاءت القرعة على الشكل التالي:

يوفنتوس الإيطالي X توتنهام الإنجليزي

بازل السويسري X مانشستر سيتي الإنجليزي

بورتو البرتغالي X ليفربول الإنجليزي

إشبيلية الإسباني X مانشستر يونايتد الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني X باريس سان جرمان الفرنسي

شاختار دونتسك الأوكراني X روما الإيطالي

تشلسي الإنجليزي X برشلونة الإسباني

بشكتاش التركي X بايرن ميونخ الألماني

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