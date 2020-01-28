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واشنطن تنتشل جثث قتلاها من موقع الطائرة المحطمة بأفغانستان

بعد ساعات من اشتباكات بين "طالبان" والقوات الأفغانية

انتشل جنود أميركيون على طوافات اليوم (الثلاثاء)، جثامين طاقم قضى أفراده في تحطم طائرة عسكرية أميركية في منطقة تسيطر عليها حركة طالبان، وذلك بعد ساعات على اندلاع اشتباكات بين القوات الأفغانية التي كانت تسعى للوصول إلى مكان التحطم، والمتمردين.

وأوضح قائد شرطة ولاية غزنة خالد وردك، أن مروحيات أمريكية هبطت في موقع التحطم في ساعة متأخرة بعد الظهر، بإسناد من قوات الأمن الأفغانية المنتشرة على الأرض خلال العملية.

من جهته، ذكر رئيس مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري العملية، أن الأمريكيين أخذوا جثتين على الأقل من موقع التحطم.

ولم يؤكد المسؤولون الأميركيون كما لم يعلقوا على عملية اليوم، أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت.

تحطمت الطائرة في منطقة ثلجية في شرق أفغانستان، بعد ظهر أمس وهي من طراز بومباردييه إي-11 إيه تستخدم للاتصالات العسكرية.

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واشنطن تنتشل جثث قتلاها من موقع الطائرة المحطمة بأفغانستان
سبق

انتشل جنود أميركيون على طوافات اليوم (الثلاثاء)، جثامين طاقم قضى أفراده في تحطم طائرة عسكرية أميركية في منطقة تسيطر عليها حركة طالبان، وذلك بعد ساعات على اندلاع اشتباكات بين القوات الأفغانية التي كانت تسعى للوصول إلى مكان التحطم، والمتمردين.

وأوضح قائد شرطة ولاية غزنة خالد وردك، أن مروحيات أمريكية هبطت في موقع التحطم في ساعة متأخرة بعد الظهر، بإسناد من قوات الأمن الأفغانية المنتشرة على الأرض خلال العملية.

من جهته، ذكر رئيس مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري العملية، أن الأمريكيين أخذوا جثتين على الأقل من موقع التحطم.

ولم يؤكد المسؤولون الأميركيون كما لم يعلقوا على عملية اليوم، أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت.

تحطمت الطائرة في منطقة ثلجية في شرق أفغانستان، بعد ظهر أمس وهي من طراز بومباردييه إي-11 إيه تستخدم للاتصالات العسكرية.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
08:11 PM

واشنطن تنتشل جثث قتلاها من موقع الطائرة المحطمة بأفغانستان

بعد ساعات من اشتباكات بين "طالبان" والقوات الأفغانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتشل جنود أميركيون على طوافات اليوم (الثلاثاء)، جثامين طاقم قضى أفراده في تحطم طائرة عسكرية أميركية في منطقة تسيطر عليها حركة طالبان، وذلك بعد ساعات على اندلاع اشتباكات بين القوات الأفغانية التي كانت تسعى للوصول إلى مكان التحطم، والمتمردين.

وأوضح قائد شرطة ولاية غزنة خالد وردك، أن مروحيات أمريكية هبطت في موقع التحطم في ساعة متأخرة بعد الظهر، بإسناد من قوات الأمن الأفغانية المنتشرة على الأرض خلال العملية.

من جهته، ذكر رئيس مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري العملية، أن الأمريكيين أخذوا جثتين على الأقل من موقع التحطم.

ولم يؤكد المسؤولون الأميركيون كما لم يعلقوا على عملية اليوم، أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت.

تحطمت الطائرة في منطقة ثلجية في شرق أفغانستان، بعد ظهر أمس وهي من طراز بومباردييه إي-11 إيه تستخدم للاتصالات العسكرية.

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