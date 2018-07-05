مكتب إرشاد الحافلات يطلق أعماله استعداداً لاستقبال موسم الحج

بدأ في استقبال طلبات المتقدمين على 2000 وظيفة بمكة والمدينة

انطلقت أعمال مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ استعداداً لاستقبال موسم الحج لهذا العام 1439 هـ .

وأوضح المدير العام للمكتب بمكة المكرمة والمدينة المنورة، عبد الله بن حسن سندي، أن المكتب بدأ استعداداته لاستقبال موسم الحج، بالتنسيق المستمر مع الجهات الخدمية الأخرى، لتسهيل عملية إرشاد حافلات نقل الحجاج وإيصالهم إلى مساكنهم في أوقات قياسية.

وأشار إلى أن المكتب يقوم حالياً باستقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الموسمية المتمثلة في الوظائف الإدارية والميدانية ومرشدي الحافلات الناقلة للحجاج لموسم الحج هذا العام 1439 هـ، والبالغ عددها أكثر من 2000 وظيفة موسمية .

ودعا "سندي"، جميع الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية لهذا العام، مراجعة الموقع الإلكتروني لمكتب إرشاد الحافلات، للتعرف على الشروط المطلوبة، وتسجيل طلب التوظيف.

وكشف نائب المدير العام بمكة المكرمة، ياسر كردي، أن الاستعدادات الأولية التي يعمل على تنفيذها المكتب منذ وقت مبكر في كل عام جاءت بناءً على توجيهات وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد بن صالح بنتن، تلبيةً لاهتمام وُلاة الأمر بتوفير أقصى سُبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن، وبدعم من الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات.

وذكر "كردي" أن مواقع مكتب إرشاد الحافلات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تعمل على مدار الساعة، بكوادر وطنية مدربة ومرشدين ميدانيين، تم تدريبهم وتأهيلهم لخدمة ضيوف الرحمن بتقنيات حديثة متطورة؛ وذلك لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين في تسهيل المهام والأعمال على الحجيج منذ وصولهم الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.

وأكد على أن المكتب يعمل في تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى مساكنهم باستخدام أحدث التقنيات الحديثة مواكبة لبرنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، والسعي في تحقيق أهدافها من خلال الخدمات المقدمة للحجيج .