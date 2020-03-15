النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين تسجّل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بارتفاع 11 حالة في اليوم السابق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البلاد سجّلت 20 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، السبت، ارتفاعاً من 11 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة في البر الرئيس للصين حتى الآن، إلى 80844 شخصاً.

وسجّلت البلاد عشر حالات وفاة يوم السبت؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن "كورونا" في الصين، إلى 3199 شخصاً حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين تسجّل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البلاد سجّلت 20 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، السبت، ارتفاعاً من 11 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة في البر الرئيس للصين حتى الآن، إلى 80844 شخصاً.

وسجّلت البلاد عشر حالات وفاة يوم السبت؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن "كورونا" في الصين، إلى 3199 شخصاً حتى الآن.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
08:34 AM

الصين تسجّل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بارتفاع 11 حالة في اليوم السابق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
237

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البلاد سجّلت 20 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، السبت، ارتفاعاً من 11 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة في البر الرئيس للصين حتى الآن، إلى 80844 شخصاً.

وسجّلت البلاد عشر حالات وفاة يوم السبت؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن "كورونا" في الصين، إلى 3199 شخصاً حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,254
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,564
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,478
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,477

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة