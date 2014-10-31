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"الصحة": تسجيل 402 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 433 خلال الـ24 ساعة الماضية

ليبيا تسجل 467 إصابة جديدة بـ"كورونا"

445 حالة تعافٍ في فلسطين بنسبة 88.4%

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة، و661 حالة شفاء، مرجعًا سبب نقص عدد حالات الإصابة الجديدة، إلى توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل.

وأضاف المركز ، أن إجمالي عدد الحالات المصابة التي تم تسجلها في ليبيا بلغت، 61 ألفًا و95 حالة، منها 25 ألفًا و208 حالات ما زالت نشطة، فيما تعافى 35 ألفًا و30 مصابًا، وتوفي 857 آخرون.

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ليبيا تسجل 467 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة، و661 حالة شفاء، مرجعًا سبب نقص عدد حالات الإصابة الجديدة، إلى توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل.

وأضاف المركز ، أن إجمالي عدد الحالات المصابة التي تم تسجلها في ليبيا بلغت، 61 ألفًا و95 حالة، منها 25 ألفًا و208 حالات ما زالت نشطة، فيما تعافى 35 ألفًا و30 مصابًا، وتوفي 857 آخرون.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
05:30 PM

ليبيا تسجل 467 إصابة جديدة بـ"كورونا"

445 حالة تعافٍ في فلسطين بنسبة 88.4%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة، و661 حالة شفاء، مرجعًا سبب نقص عدد حالات الإصابة الجديدة، إلى توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل.

وأضاف المركز ، أن إجمالي عدد الحالات المصابة التي تم تسجلها في ليبيا بلغت، 61 ألفًا و95 حالة، منها 25 ألفًا و208 حالات ما زالت نشطة، فيما تعافى 35 ألفًا و30 مصابًا، وتوفي 857 آخرون.

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