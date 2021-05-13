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خادم الحرمين يغرد مهنئأً بعيد الفطر: "بشارة الخير والرضى"

قال: ندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - : نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه.

وأضاف -حفظه الله- في تغريدة صباح اليوم عبر حسابه في تويتر: إن مما يجسّده العيد الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعاً الأمن والاستقرار والطمأنينة وكل عام وأنتم بخير.

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خادم الحرمين يغرد مهنئأً بعيد الفطر: "بشارة الخير والرضى"
سبق

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - : نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه.

وأضاف -حفظه الله- في تغريدة صباح اليوم عبر حسابه في تويتر: إن مما يجسّده العيد الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعاً الأمن والاستقرار والطمأنينة وكل عام وأنتم بخير.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
08:56 AM

خادم الحرمين يغرد مهنئأً بعيد الفطر: "بشارة الخير والرضى"

قال: ندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,947

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - : نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه.

وأضاف -حفظه الله- في تغريدة صباح اليوم عبر حسابه في تويتر: إن مما يجسّده العيد الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعاً الأمن والاستقرار والطمأنينة وكل عام وأنتم بخير.

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