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فرضية لاصطدام طائرتين بالدمام.. مصرع وإصابة 100 راكب

للاطمئنان على التعامل السريع والنموذجي مع الحوادث المفاجئة

نفذت شركة مطارات الدمام (داكو) فرضية لتقييم أداء الإدارات المختلفة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك في التعامل مع الحوادث المفاجئة، وخضع هذا الأداء للجنة تقييم متخصصة، التي تم اختيار أعضائها بعناية، من أفضل العناصر العاملة في قطاع أمن وحماية المطارات.

وقد تضمن سيناريو الفرضية حادثاً وهمياً لاصطدام طائرتين على أحد المدارج، أثناء هبوط إحداهما، وتوقف الأخرى على المدرج، وكانت الخسائر الافتراضية لهذا الحادث الوهمي هي وفاة وإصابة 100 راكب.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني شكره وتقديره إلى جميع الجهات العاملة بمطار الملك فهد الدولي والتي تشمل الجهات الحكومية وشركات الطيران، لمشاركتهم الفاعلة في الفرضية.

بدوره أشاد مستشار مساعد الرئيس للمطارات عبدالباسط بن محمد السلفي بنتائج التجربة الفرضية، قائلاً إنها كانت تجربة ناجحة ومفيدة للعاملين والجهات المشاركة أثبتت استعدادات إدارة المطار للتعامل السريع والنموذجي مع الحوادث المفاجئة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرضية لاصطدام طائرتين بالدمام.. مصرع وإصابة 100 راكب
سبق

نفذت شركة مطارات الدمام (داكو) فرضية لتقييم أداء الإدارات المختلفة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك في التعامل مع الحوادث المفاجئة، وخضع هذا الأداء للجنة تقييم متخصصة، التي تم اختيار أعضائها بعناية، من أفضل العناصر العاملة في قطاع أمن وحماية المطارات.

وقد تضمن سيناريو الفرضية حادثاً وهمياً لاصطدام طائرتين على أحد المدارج، أثناء هبوط إحداهما، وتوقف الأخرى على المدرج، وكانت الخسائر الافتراضية لهذا الحادث الوهمي هي وفاة وإصابة 100 راكب.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني شكره وتقديره إلى جميع الجهات العاملة بمطار الملك فهد الدولي والتي تشمل الجهات الحكومية وشركات الطيران، لمشاركتهم الفاعلة في الفرضية.

بدوره أشاد مستشار مساعد الرئيس للمطارات عبدالباسط بن محمد السلفي بنتائج التجربة الفرضية، قائلاً إنها كانت تجربة ناجحة ومفيدة للعاملين والجهات المشاركة أثبتت استعدادات إدارة المطار للتعامل السريع والنموذجي مع الحوادث المفاجئة".

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
03:41 PM

فرضية لاصطدام طائرتين بالدمام.. مصرع وإصابة 100 راكب

للاطمئنان على التعامل السريع والنموذجي مع الحوادث المفاجئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نفذت شركة مطارات الدمام (داكو) فرضية لتقييم أداء الإدارات المختلفة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك في التعامل مع الحوادث المفاجئة، وخضع هذا الأداء للجنة تقييم متخصصة، التي تم اختيار أعضائها بعناية، من أفضل العناصر العاملة في قطاع أمن وحماية المطارات.

وقد تضمن سيناريو الفرضية حادثاً وهمياً لاصطدام طائرتين على أحد المدارج، أثناء هبوط إحداهما، وتوقف الأخرى على المدرج، وكانت الخسائر الافتراضية لهذا الحادث الوهمي هي وفاة وإصابة 100 راكب.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني شكره وتقديره إلى جميع الجهات العاملة بمطار الملك فهد الدولي والتي تشمل الجهات الحكومية وشركات الطيران، لمشاركتهم الفاعلة في الفرضية.

بدوره أشاد مستشار مساعد الرئيس للمطارات عبدالباسط بن محمد السلفي بنتائج التجربة الفرضية، قائلاً إنها كانت تجربة ناجحة ومفيدة للعاملين والجهات المشاركة أثبتت استعدادات إدارة المطار للتعامل السريع والنموذجي مع الحوادث المفاجئة".

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