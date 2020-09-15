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شباب وفتيات بيشة ينفّذون 3 مبادرات ضمن مشروع "نشامى عسير"

بمشاركة أكثر من 50 شاباً وفتاة لتعزيز روح المواطنة والانتماء

شارك شباب وفتيات محافظة بيشة بمنطقة عسير في ثلاث مبادرات، ضمن مبادرات مشروع "نشامى الحي" الذي أطلقه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في إطار مبادرة "نشامى عسير".

وأوضح رئيس اللجنة الميدانية لـ"نشامى الحي" في وسط بيشة عوض الحارثي؛ أن اللجنة ستسعى جاهدة لدعم جهود الدولة في مكافحة الجائحة، وتحقيق الأهداف المرجوة وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي، وتعزيز روح المواطنة لتكون ممارسة الانتماء قولاً وعملاً.

وأوضح الحارثي؛ أن عدد المشاركين في تنفيذ المشروع في حديقة الملك عبدالله الجنوبية وصل إلى أكثر من 50 شاباً وفتاة أنجزوا 3 مبادرات للمشروع؛ منها: مبادرة ممر السعادة، ومبادرة أجمل إطلالة، ومبادرة بأيدينا ننتج.

محافظة بيشة مبادرة نشامى عسير

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شباب وفتيات بيشة ينفّذون 3 مبادرات ضمن مشروع "نشامى عسير"
سبق

شارك شباب وفتيات محافظة بيشة بمنطقة عسير في ثلاث مبادرات، ضمن مبادرات مشروع "نشامى الحي" الذي أطلقه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في إطار مبادرة "نشامى عسير".

وأوضح رئيس اللجنة الميدانية لـ"نشامى الحي" في وسط بيشة عوض الحارثي؛ أن اللجنة ستسعى جاهدة لدعم جهود الدولة في مكافحة الجائحة، وتحقيق الأهداف المرجوة وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي، وتعزيز روح المواطنة لتكون ممارسة الانتماء قولاً وعملاً.

وأوضح الحارثي؛ أن عدد المشاركين في تنفيذ المشروع في حديقة الملك عبدالله الجنوبية وصل إلى أكثر من 50 شاباً وفتاة أنجزوا 3 مبادرات للمشروع؛ منها: مبادرة ممر السعادة، ومبادرة أجمل إطلالة، ومبادرة بأيدينا ننتج.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
12:45 PM

شباب وفتيات بيشة ينفّذون 3 مبادرات ضمن مشروع "نشامى عسير"

بمشاركة أكثر من 50 شاباً وفتاة لتعزيز روح المواطنة والانتماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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شارك شباب وفتيات محافظة بيشة بمنطقة عسير في ثلاث مبادرات، ضمن مبادرات مشروع "نشامى الحي" الذي أطلقه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في إطار مبادرة "نشامى عسير".

وأوضح رئيس اللجنة الميدانية لـ"نشامى الحي" في وسط بيشة عوض الحارثي؛ أن اللجنة ستسعى جاهدة لدعم جهود الدولة في مكافحة الجائحة، وتحقيق الأهداف المرجوة وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي، وتعزيز روح المواطنة لتكون ممارسة الانتماء قولاً وعملاً.

وأوضح الحارثي؛ أن عدد المشاركين في تنفيذ المشروع في حديقة الملك عبدالله الجنوبية وصل إلى أكثر من 50 شاباً وفتاة أنجزوا 3 مبادرات للمشروع؛ منها: مبادرة ممر السعادة، ومبادرة أجمل إطلالة، ومبادرة بأيدينا ننتج.

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