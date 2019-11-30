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مدارس نجران تستعد لفعاليات "لك يا سلمان"

للاحتفاء بالبيعة الخامسة لخادم الحرمين

تستعد مدارس الإدارة العامة لتعليم نجران، للاحتفاء بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، تحت شعار "لك يا سلمان"، بمتابعة من المدير العام الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وتنطلق فعاليات الاحتفاء من الأحد، الرابع من شهر ربيع الثاني، وتستمر لمدة أسبوع؛ لإظهار مشاعر الغبطة والسرور تجاه خادم الحرمين -حفظه الله ورعاه- وتأكيداً للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن في نفوس بناتنا وأبنائنا، من خلال استثمار برامج الإذاعة المدرسية وساعات النشاط للاحتفاء بهذه المناسبة.

وتتضمن الفعاليات المسابقات المتنوعة في المقالة والبحوث والإلقاء الفردي والخط العربي والرسومات التعبيرية والفنية وأفضل رسالة لخادم الحرمين الشريفين، وتنظيم مسابقة ثقافية، وندوة عن الملك سلمان ودوره وأبرز إسهاماته في مختلف الجوانب، تحت شعار "لك يا سلمان".

كما تنظم معرضاً طلابياً تشارك فيه جميع مجالات النشاط بالمدرسة؛ احتفاءً بالبيعة الميمونة، وإبراز فعاليات الاحتفاء والمشاركة المجتمعية داخل المدرسة ونادي مدرسة الحي واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد في إبراز مشاعر الولاء والانتماء لدى الطلبة وأعمالهم الإبداعية للمجتمع.

الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدارس نجران تستعد لفعاليات "لك يا سلمان"
سبق

تستعد مدارس الإدارة العامة لتعليم نجران، للاحتفاء بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، تحت شعار "لك يا سلمان"، بمتابعة من المدير العام الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وتنطلق فعاليات الاحتفاء من الأحد، الرابع من شهر ربيع الثاني، وتستمر لمدة أسبوع؛ لإظهار مشاعر الغبطة والسرور تجاه خادم الحرمين -حفظه الله ورعاه- وتأكيداً للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن في نفوس بناتنا وأبنائنا، من خلال استثمار برامج الإذاعة المدرسية وساعات النشاط للاحتفاء بهذه المناسبة.

وتتضمن الفعاليات المسابقات المتنوعة في المقالة والبحوث والإلقاء الفردي والخط العربي والرسومات التعبيرية والفنية وأفضل رسالة لخادم الحرمين الشريفين، وتنظيم مسابقة ثقافية، وندوة عن الملك سلمان ودوره وأبرز إسهاماته في مختلف الجوانب، تحت شعار "لك يا سلمان".

كما تنظم معرضاً طلابياً تشارك فيه جميع مجالات النشاط بالمدرسة؛ احتفاءً بالبيعة الميمونة، وإبراز فعاليات الاحتفاء والمشاركة المجتمعية داخل المدرسة ونادي مدرسة الحي واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد في إبراز مشاعر الولاء والانتماء لدى الطلبة وأعمالهم الإبداعية للمجتمع.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
08:06 PM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
09:16 PM

مدارس نجران تستعد لفعاليات "لك يا سلمان"

للاحتفاء بالبيعة الخامسة لخادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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تستعد مدارس الإدارة العامة لتعليم نجران، للاحتفاء بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، تحت شعار "لك يا سلمان"، بمتابعة من المدير العام الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وتنطلق فعاليات الاحتفاء من الأحد، الرابع من شهر ربيع الثاني، وتستمر لمدة أسبوع؛ لإظهار مشاعر الغبطة والسرور تجاه خادم الحرمين -حفظه الله ورعاه- وتأكيداً للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن في نفوس بناتنا وأبنائنا، من خلال استثمار برامج الإذاعة المدرسية وساعات النشاط للاحتفاء بهذه المناسبة.

وتتضمن الفعاليات المسابقات المتنوعة في المقالة والبحوث والإلقاء الفردي والخط العربي والرسومات التعبيرية والفنية وأفضل رسالة لخادم الحرمين الشريفين، وتنظيم مسابقة ثقافية، وندوة عن الملك سلمان ودوره وأبرز إسهاماته في مختلف الجوانب، تحت شعار "لك يا سلمان".

كما تنظم معرضاً طلابياً تشارك فيه جميع مجالات النشاط بالمدرسة؛ احتفاءً بالبيعة الميمونة، وإبراز فعاليات الاحتفاء والمشاركة المجتمعية داخل المدرسة ونادي مدرسة الحي واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد في إبراز مشاعر الولاء والانتماء لدى الطلبة وأعمالهم الإبداعية للمجتمع.

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