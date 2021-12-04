الوفدُ الآسيوي يختتم الجولة التفقدية للمنشآت الرياضية في الشرقية

قبل استضافة الحدث المؤهل لبطولة العالم 2023

اختُتمت اليوم السبت، الجولة التفقدية لممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة اليد في المنطقة الشرقية؛ للوقوف على جاهزية المرافق والصالات الرياضية استعدادًا لاستضافة البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات والمؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد"، والتي ستقام في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18- 31 يناير المقبل، بمشاركة 17 منتخبًا.

وشملت الجولة، صباح اليوم، زيارة الصالات الرياضية بالدمام التي ستحتضن أغلب مواجهات البطولة، بالإضافة لصالات الألعاب المختلفة بناديي النهضة والاتفاق، إضافة إلى الفنادق التي تسكنها الوفود المشاركة، مع تنفيذ كافة شروط وبروتوكولات الاتحاد القاري.

يُذكر أن الوفد الآسيوي مكونٌ من: (بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا أمين الصندوق بالاتحاد الآسيوي، وأحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وسكرتير الاتحاد الآسيوي مروان مازن).