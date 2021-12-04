النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
التشديد على حصر السلاح على مؤسسات لبنان الشرعية وألا يكون منطلقًا لأعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة ومصدرًا للمخدرات

البيان المشترك لزيارة الرئيس ماكرون إلى السعودية: توقيع اتفاقيات واستثمارات مشتركة.. والتشديد على تعزيز العلاقات الثنائية

الوفدُ الآسيوي يختتم الجولة التفقدية للمنشآت الرياضية في الشرقية

قبل استضافة الحدث المؤهل لبطولة العالم 2023

اختُتمت اليوم السبت، الجولة التفقدية لممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة اليد في المنطقة الشرقية؛ للوقوف على جاهزية المرافق والصالات الرياضية استعدادًا لاستضافة البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات والمؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد"، والتي ستقام في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18- 31 يناير المقبل، بمشاركة 17 منتخبًا.

وشملت الجولة، صباح اليوم، زيارة الصالات الرياضية بالدمام التي ستحتضن أغلب مواجهات البطولة، بالإضافة لصالات الألعاب المختلفة بناديي النهضة والاتفاق، إضافة إلى الفنادق التي تسكنها الوفود المشاركة، مع تنفيذ كافة شروط وبروتوكولات الاتحاد القاري.

يُذكر أن الوفد الآسيوي مكونٌ من: (بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا أمين الصندوق بالاتحاد الآسيوي، وأحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وسكرتير الاتحاد الآسيوي مروان مازن).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الوفدُ الآسيوي يختتم الجولة التفقدية للمنشآت الرياضية في الشرقية
سبق

اختُتمت اليوم السبت، الجولة التفقدية لممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة اليد في المنطقة الشرقية؛ للوقوف على جاهزية المرافق والصالات الرياضية استعدادًا لاستضافة البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات والمؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد"، والتي ستقام في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18- 31 يناير المقبل، بمشاركة 17 منتخبًا.

وشملت الجولة، صباح اليوم، زيارة الصالات الرياضية بالدمام التي ستحتضن أغلب مواجهات البطولة، بالإضافة لصالات الألعاب المختلفة بناديي النهضة والاتفاق، إضافة إلى الفنادق التي تسكنها الوفود المشاركة، مع تنفيذ كافة شروط وبروتوكولات الاتحاد القاري.

يُذكر أن الوفد الآسيوي مكونٌ من: (بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا أمين الصندوق بالاتحاد الآسيوي، وأحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وسكرتير الاتحاد الآسيوي مروان مازن).

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
05:22 PM

الوفدُ الآسيوي يختتم الجولة التفقدية للمنشآت الرياضية في الشرقية

قبل استضافة الحدث المؤهل لبطولة العالم 2023

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
409

اختُتمت اليوم السبت، الجولة التفقدية لممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة اليد في المنطقة الشرقية؛ للوقوف على جاهزية المرافق والصالات الرياضية استعدادًا لاستضافة البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات والمؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد"، والتي ستقام في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18- 31 يناير المقبل، بمشاركة 17 منتخبًا.

وشملت الجولة، صباح اليوم، زيارة الصالات الرياضية بالدمام التي ستحتضن أغلب مواجهات البطولة، بالإضافة لصالات الألعاب المختلفة بناديي النهضة والاتفاق، إضافة إلى الفنادق التي تسكنها الوفود المشاركة، مع تنفيذ كافة شروط وبروتوكولات الاتحاد القاري.

يُذكر أن الوفد الآسيوي مكونٌ من: (بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا أمين الصندوق بالاتحاد الآسيوي، وأحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وسكرتير الاتحاد الآسيوي مروان مازن).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,135
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,519
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,339

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة