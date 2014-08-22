النصر يتعادل وديًا مع الدرعية

تدريب خاص لـ"حمدالله"

تعادل فريق النصر الأول لكرة القدم، السبت، مع نظيره الدرعية 1-1، في مناورة أشرك من خلالها مانو مينيزيس مدرب الفريق، اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفيصلي، الخميس.



وواصل النصر اليوم السبت تحضيراته الاعتيادية بتدريبات استشفاء ومناورة تجريبية أمام فريق الدرعية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.



حيث قسم المدرب البرازيلي مانو مينيزيس الفريق إلى مجموعتين في تدريبات اليوم:



المجموعة الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الفيصلي ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أدت تدريبات استشفائية ، أما المجموعة الثانية فقامت بمناورة تجريبية ضمت باقي الفريق.



بدأت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، تلاها تمارين استشفاء، قبل التوجه للنادي الصحي.



فيما اكتفى الثلاثي عبدالرزاق حمدالله، وعبدالفتاح عسيري، وعلي لاجامي بتدريبات لياقية خاصة.



ولعب الفريق مناورة تجريبية مغلقة أمام الدرعية بدأت عند الساعة (7:30) مساءً، كانت مدة الشوط فيها 35 دقيقة بناء على اتفاق الفريقين.