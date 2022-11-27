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"التحالف": تدمير ورش للطائرات المُسيّرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء

أكّد أن الضربات تحقّق أهدافها والتقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها

أكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير ورش للطائرات المُسيّرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء، وقال "الضربات تحقّق أهدافها والتقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها"، وأن "التحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات".

وأعلن "التحالف"، توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وطالب من المدنيين عدم التجمُّع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكّد "التحالف" اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، وقال "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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"التحالف": تدمير ورش للطائرات المُسيّرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء
سبق

أكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير ورش للطائرات المُسيّرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء، وقال "الضربات تحقّق أهدافها والتقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها"، وأن "التحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات".

وأعلن "التحالف"، توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وطالب من المدنيين عدم التجمُّع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكّد "التحالف" اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، وقال "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
10:12 AM

"التحالف": تدمير ورش للطائرات المُسيّرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء

أكّد أن الضربات تحقّق أهدافها والتقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير ورش للطائرات المُسيّرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء، وقال "الضربات تحقّق أهدافها والتقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها"، وأن "التحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات".

وأعلن "التحالف"، توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وطالب من المدنيين عدم التجمُّع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكّد "التحالف" اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، وقال "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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