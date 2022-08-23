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2726 حالة انتهاك في صنعاء ارتكبتها مليشيات الحوثي

وفق التقرير الصادر عن منظمة "شهود لحقوق الإنسان"

ارتكبت مليشيات الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م 2726، حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء.

وكشف التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة "شهود لحقوق الإنسان"، أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد، و29 حالة إصابة، و266 حالة اختطاف، و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري، وتجنيد 162 طفلًا دون السن القانوني، و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصًا من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

ووثّق التقرير 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة، تمثلت في نهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين، ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة.

وبيّن التقرير أن 724 حالة انتهاك صُنّفت كعقاب جماعي مارسته المليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات؛ أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان بالمحافظة.

ودعت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" المجتمعَ الدولي للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين، والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.

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2726 حالة انتهاك في صنعاء ارتكبتها مليشيات الحوثي
سبق

ارتكبت مليشيات الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م 2726، حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء.

وكشف التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة "شهود لحقوق الإنسان"، أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد، و29 حالة إصابة، و266 حالة اختطاف، و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري، وتجنيد 162 طفلًا دون السن القانوني، و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصًا من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

ووثّق التقرير 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة، تمثلت في نهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين، ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة.

وبيّن التقرير أن 724 حالة انتهاك صُنّفت كعقاب جماعي مارسته المليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات؛ أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان بالمحافظة.

ودعت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" المجتمعَ الدولي للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين، والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
02:25 PM

2726 حالة انتهاك في صنعاء ارتكبتها مليشيات الحوثي

وفق التقرير الصادر عن منظمة "شهود لحقوق الإنسان"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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ارتكبت مليشيات الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م 2726، حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء.

وكشف التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة "شهود لحقوق الإنسان"، أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد، و29 حالة إصابة، و266 حالة اختطاف، و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري، وتجنيد 162 طفلًا دون السن القانوني، و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصًا من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

ووثّق التقرير 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة، تمثلت في نهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين، ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة.

وبيّن التقرير أن 724 حالة انتهاك صُنّفت كعقاب جماعي مارسته المليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات؛ أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان بالمحافظة.

ودعت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" المجتمعَ الدولي للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين، والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.

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