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جامعتا "جدة" و"الأعمال والتكنولوجيا" توقعان مذكرة للتعاون الأكاديمي والتدريبي

وقعت جامعة جدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، مذكرة للتعاون في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

وقع نيابة عن مدير جامعة جدة: وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي "أ. د. عبيد آل مظف"، ومدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا "أ.د. أسامة جنادي"، بحضور عدد من عمداء ومسؤولي الجامعتين.

وعبر الدكتور "آل مظف" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجامعتين، موضحًا أنها تأتي في إطار الحرص الكبير والمتواصل على توسيع دائرة المشاركات المجتمعية وبما يخدم الجوانب العلمية والعملية ويحقق أهداف التعاون الفعلي المشترك.

وتتضمن مذكرة التفاهم: التعاون المشترك في طرح برامج أكاديمية في مجالات البحوث والدراسات العلمية، والاستفادة من الخبرات في تطوير المشاريع التطويرية في مجال الأعمال، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وخدمة المجتمع المحلي، وتوفير عدد من الفرص التدريبية للطلاب في مجالات الأعمال والتقنية، وكل ما يخدم قطاع الأعمال ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتوطين الأيدي العاملة.

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جامعتا "جدة" و"الأعمال والتكنولوجيا" توقعان مذكرة للتعاون الأكاديمي والتدريبي
سبق

وقعت جامعة جدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، مذكرة للتعاون في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

وقع نيابة عن مدير جامعة جدة: وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي "أ. د. عبيد آل مظف"، ومدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا "أ.د. أسامة جنادي"، بحضور عدد من عمداء ومسؤولي الجامعتين.

وعبر الدكتور "آل مظف" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجامعتين، موضحًا أنها تأتي في إطار الحرص الكبير والمتواصل على توسيع دائرة المشاركات المجتمعية وبما يخدم الجوانب العلمية والعملية ويحقق أهداف التعاون الفعلي المشترك.

وتتضمن مذكرة التفاهم: التعاون المشترك في طرح برامج أكاديمية في مجالات البحوث والدراسات العلمية، والاستفادة من الخبرات في تطوير المشاريع التطويرية في مجال الأعمال، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وخدمة المجتمع المحلي، وتوفير عدد من الفرص التدريبية للطلاب في مجالات الأعمال والتقنية، وكل ما يخدم قطاع الأعمال ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتوطين الأيدي العاملة.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
05:52 PM

جامعتا "جدة" و"الأعمال والتكنولوجيا" توقعان مذكرة للتعاون الأكاديمي والتدريبي

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متعب البقمي - جدة
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وقعت جامعة جدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، مذكرة للتعاون في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

وقع نيابة عن مدير جامعة جدة: وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي "أ. د. عبيد آل مظف"، ومدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا "أ.د. أسامة جنادي"، بحضور عدد من عمداء ومسؤولي الجامعتين.

وعبر الدكتور "آل مظف" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجامعتين، موضحًا أنها تأتي في إطار الحرص الكبير والمتواصل على توسيع دائرة المشاركات المجتمعية وبما يخدم الجوانب العلمية والعملية ويحقق أهداف التعاون الفعلي المشترك.

وتتضمن مذكرة التفاهم: التعاون المشترك في طرح برامج أكاديمية في مجالات البحوث والدراسات العلمية، والاستفادة من الخبرات في تطوير المشاريع التطويرية في مجال الأعمال، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وخدمة المجتمع المحلي، وتوفير عدد من الفرص التدريبية للطلاب في مجالات الأعمال والتقنية، وكل ما يخدم قطاع الأعمال ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتوطين الأيدي العاملة.

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