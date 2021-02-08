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بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا"

إضافة إلى رصد 20 مخالفة بمراكز تسوق تجارية ومطاعم وفنادق

أغلقت بلدية محافظة بارق سبعة محال احترازيًا في يومي أمس الأحد واليوم الاثنين خلال جولاتها الرقابية اليومية المكثفة على المحال التجارية في المحافظة والمراكز التابعة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وباشر فريق العمل الميداني مهامه اليومية في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوعية المجتمع بالتقيد بلبس الكمامات، وتحقيق التباعد الجسدي احترازًا من خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك بمتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، وقد أسفرت الجولات التي تمت على مراكز التسوق التجارية والمطاعم والفنادق، عن رصد 20 مخالفة وإغلاق 7 محال مخالفة.

وستستمر الجولات في الصباح والمساء في المحافظة والمراكز التابعة من قِبل فريق العمل الميداني لمتابعة تطبيق كل الاحترازات الوقائية وتوعية المجتمع بها وكذلك حثهم على التسجيل في تطبيق توكلنا ورصد المخالفين ومحاسبتهم حسب الأنظمة.

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بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا"
سبق

أغلقت بلدية محافظة بارق سبعة محال احترازيًا في يومي أمس الأحد واليوم الاثنين خلال جولاتها الرقابية اليومية المكثفة على المحال التجارية في المحافظة والمراكز التابعة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وباشر فريق العمل الميداني مهامه اليومية في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوعية المجتمع بالتقيد بلبس الكمامات، وتحقيق التباعد الجسدي احترازًا من خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك بمتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، وقد أسفرت الجولات التي تمت على مراكز التسوق التجارية والمطاعم والفنادق، عن رصد 20 مخالفة وإغلاق 7 محال مخالفة.

وستستمر الجولات في الصباح والمساء في المحافظة والمراكز التابعة من قِبل فريق العمل الميداني لمتابعة تطبيق كل الاحترازات الوقائية وتوعية المجتمع بها وكذلك حثهم على التسجيل في تطبيق توكلنا ورصد المخالفين ومحاسبتهم حسب الأنظمة.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
10:54 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
11:34 PM

بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا"

إضافة إلى رصد 20 مخالفة بمراكز تسوق تجارية ومطاعم وفنادق

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عبدالعزيز الشهري - بارق
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أغلقت بلدية محافظة بارق سبعة محال احترازيًا في يومي أمس الأحد واليوم الاثنين خلال جولاتها الرقابية اليومية المكثفة على المحال التجارية في المحافظة والمراكز التابعة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وباشر فريق العمل الميداني مهامه اليومية في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوعية المجتمع بالتقيد بلبس الكمامات، وتحقيق التباعد الجسدي احترازًا من خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك بمتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، وقد أسفرت الجولات التي تمت على مراكز التسوق التجارية والمطاعم والفنادق، عن رصد 20 مخالفة وإغلاق 7 محال مخالفة.

وستستمر الجولات في الصباح والمساء في المحافظة والمراكز التابعة من قِبل فريق العمل الميداني لمتابعة تطبيق كل الاحترازات الوقائية وتوعية المجتمع بها وكذلك حثهم على التسجيل في تطبيق توكلنا ورصد المخالفين ومحاسبتهم حسب الأنظمة.

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