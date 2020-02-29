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لليوم الثالث.. بابا الفاتيكان يلغي ارتباطاته فهل السبب "نزلة برد"؟

"فرانسيس" فقد جزءًا من الرئة بسبب مرض تنفسي عندما كان شابًا

ألغى البابا فرانسيس ارتباطاته الرسمية لليوم الثالث على التوالي السبت؛ بسبب ما يُعتقد أنه "نزلة برد".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، لم يلغ بابا الفاتيكان، البالغ من العمر 83 عامًا والذي فقد جزءًا من الرئة بسبب مرض تنفسي عندما كان شابًا، الكثير من اللقاءات الجماهيرية أو الأحداث الرسمية خلال بابويته المستمرة منذ سبع سنوات.

وقال المكتب الصحفي للفاتيكان: إن البابا "فرانسيس" يواصل العمل من مقر إقامته في فندق سانتا مارتا في الفاتيكان، ويستقبل أشخاصاً على انفراد.

وكانت تلك اللقاءات الخاصة، اليوم السبت، مقررة مع رئيس مكتب أساقفة الفاتيكان وسفيري فرانسيس في لبنان وفرنسا ورئيس أساقفة أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يغادر "فرانسيس" الفاتيكان، غداً الأحد، مع كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي لمدة أسبوع من التدريبات الروحية في الريف الروماني، وهو مكان اعتكاف سنوي يحضره البابا في بداية كل صوم كبير.

وظهر "فرانسيس" آخر مرة علانية يوم الأربعاء، في قداس يوم الأربعاء، وفي اليوم التالي، قام بإلغاء قداس على الجانب الآخر من المدينة مع القساوسة الرومان، وألغى لقاء يوم الجمعة مع المشاركين في مؤتمر للفاتيكان عن الذكاء الاصطناعي.

وأكد الفاتيكان أن البابا "فرانسيس" يحتفل بالقداس كل صباح، ويستقبل الحاضرين في النهاية، ثم يواصل العمل من المنزل.

بابا الفاتيكان

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لليوم الثالث.. بابا الفاتيكان يلغي ارتباطاته فهل السبب "نزلة برد"؟
سبق

ألغى البابا فرانسيس ارتباطاته الرسمية لليوم الثالث على التوالي السبت؛ بسبب ما يُعتقد أنه "نزلة برد".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، لم يلغ بابا الفاتيكان، البالغ من العمر 83 عامًا والذي فقد جزءًا من الرئة بسبب مرض تنفسي عندما كان شابًا، الكثير من اللقاءات الجماهيرية أو الأحداث الرسمية خلال بابويته المستمرة منذ سبع سنوات.

وقال المكتب الصحفي للفاتيكان: إن البابا "فرانسيس" يواصل العمل من مقر إقامته في فندق سانتا مارتا في الفاتيكان، ويستقبل أشخاصاً على انفراد.

وكانت تلك اللقاءات الخاصة، اليوم السبت، مقررة مع رئيس مكتب أساقفة الفاتيكان وسفيري فرانسيس في لبنان وفرنسا ورئيس أساقفة أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يغادر "فرانسيس" الفاتيكان، غداً الأحد، مع كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي لمدة أسبوع من التدريبات الروحية في الريف الروماني، وهو مكان اعتكاف سنوي يحضره البابا في بداية كل صوم كبير.

وظهر "فرانسيس" آخر مرة علانية يوم الأربعاء، في قداس يوم الأربعاء، وفي اليوم التالي، قام بإلغاء قداس على الجانب الآخر من المدينة مع القساوسة الرومان، وألغى لقاء يوم الجمعة مع المشاركين في مؤتمر للفاتيكان عن الذكاء الاصطناعي.

وأكد الفاتيكان أن البابا "فرانسيس" يحتفل بالقداس كل صباح، ويستقبل الحاضرين في النهاية، ثم يواصل العمل من المنزل.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
03:58 PM

لليوم الثالث.. بابا الفاتيكان يلغي ارتباطاته فهل السبب "نزلة برد"؟

"فرانسيس" فقد جزءًا من الرئة بسبب مرض تنفسي عندما كان شابًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألغى البابا فرانسيس ارتباطاته الرسمية لليوم الثالث على التوالي السبت؛ بسبب ما يُعتقد أنه "نزلة برد".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، لم يلغ بابا الفاتيكان، البالغ من العمر 83 عامًا والذي فقد جزءًا من الرئة بسبب مرض تنفسي عندما كان شابًا، الكثير من اللقاءات الجماهيرية أو الأحداث الرسمية خلال بابويته المستمرة منذ سبع سنوات.

وقال المكتب الصحفي للفاتيكان: إن البابا "فرانسيس" يواصل العمل من مقر إقامته في فندق سانتا مارتا في الفاتيكان، ويستقبل أشخاصاً على انفراد.

وكانت تلك اللقاءات الخاصة، اليوم السبت، مقررة مع رئيس مكتب أساقفة الفاتيكان وسفيري فرانسيس في لبنان وفرنسا ورئيس أساقفة أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يغادر "فرانسيس" الفاتيكان، غداً الأحد، مع كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي لمدة أسبوع من التدريبات الروحية في الريف الروماني، وهو مكان اعتكاف سنوي يحضره البابا في بداية كل صوم كبير.

وظهر "فرانسيس" آخر مرة علانية يوم الأربعاء، في قداس يوم الأربعاء، وفي اليوم التالي، قام بإلغاء قداس على الجانب الآخر من المدينة مع القساوسة الرومان، وألغى لقاء يوم الجمعة مع المشاركين في مؤتمر للفاتيكان عن الذكاء الاصطناعي.

وأكد الفاتيكان أن البابا "فرانسيس" يحتفل بالقداس كل صباح، ويستقبل الحاضرين في النهاية، ثم يواصل العمل من المنزل.

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