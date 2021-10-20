قافلة الندوة تُجري 233 عملية و559 كشفًا طبيًّا بتنزانيا

في 10 أيام.. وضمت عددًا من الأطباء في عدة تخصصات

اختتمت القافلة الطبية الجراحية الرابعة التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تنزانيا، أعمالها، وأجرت (233) عملية جراحية و(559) كشفًا طبيًّا.

واستمرت القافلة لمدة (10) أيام في الفترة من 6- 16 صفر 1441هـ في جزيرة بمبا بإقليم زنجبار، وضمت عددًا من الأطباء المتخصصين في مجالات (الجراحة العامة- المسالك البولية- النساء والولادة- جراحة الأطفال- جراحة التجميل).

وتُواصل الندوة العالمية جهودها الإنسانية من خلال قوافلها الطبية التي تعالج المرضى، وتقدم لهم الدواء المجاني في العديد من المناطق الفقيرة والمحتاجة من القارة الأفريقية.