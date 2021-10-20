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قافلة الندوة تُجري 233 عملية و559 كشفًا طبيًّا بتنزانيا

في 10 أيام.. وضمت عددًا من الأطباء في عدة تخصصات

اختتمت القافلة الطبية الجراحية الرابعة التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تنزانيا، أعمالها، وأجرت (233) عملية جراحية و(559) كشفًا طبيًّا.

واستمرت القافلة لمدة (10) أيام في الفترة من 6- 16 صفر 1441هـ في جزيرة بمبا بإقليم زنجبار، وضمت عددًا من الأطباء المتخصصين في مجالات (الجراحة العامة- المسالك البولية- النساء والولادة- جراحة الأطفال- جراحة التجميل).

وتُواصل الندوة العالمية جهودها الإنسانية من خلال قوافلها الطبية التي تعالج المرضى، وتقدم لهم الدواء المجاني في العديد من المناطق الفقيرة والمحتاجة من القارة الأفريقية.

قافلة الندوة الندوة العالمية للشباب الإسلامي عمليات جراحية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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قافلة الندوة تُجري 233 عملية و559 كشفًا طبيًّا بتنزانيا
سبق

اختتمت القافلة الطبية الجراحية الرابعة التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تنزانيا، أعمالها، وأجرت (233) عملية جراحية و(559) كشفًا طبيًّا.

واستمرت القافلة لمدة (10) أيام في الفترة من 6- 16 صفر 1441هـ في جزيرة بمبا بإقليم زنجبار، وضمت عددًا من الأطباء المتخصصين في مجالات (الجراحة العامة- المسالك البولية- النساء والولادة- جراحة الأطفال- جراحة التجميل).

وتُواصل الندوة العالمية جهودها الإنسانية من خلال قوافلها الطبية التي تعالج المرضى، وتقدم لهم الدواء المجاني في العديد من المناطق الفقيرة والمحتاجة من القارة الأفريقية.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
12:21 PM

قافلة الندوة تُجري 233 عملية و559 كشفًا طبيًّا بتنزانيا

في 10 أيام.. وضمت عددًا من الأطباء في عدة تخصصات

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أحمد البراهيم - الرياض
0
38

اختتمت القافلة الطبية الجراحية الرابعة التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تنزانيا، أعمالها، وأجرت (233) عملية جراحية و(559) كشفًا طبيًّا.

واستمرت القافلة لمدة (10) أيام في الفترة من 6- 16 صفر 1441هـ في جزيرة بمبا بإقليم زنجبار، وضمت عددًا من الأطباء المتخصصين في مجالات (الجراحة العامة- المسالك البولية- النساء والولادة- جراحة الأطفال- جراحة التجميل).

وتُواصل الندوة العالمية جهودها الإنسانية من خلال قوافلها الطبية التي تعالج المرضى، وتقدم لهم الدواء المجاني في العديد من المناطق الفقيرة والمحتاجة من القارة الأفريقية.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,361
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,947
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,049
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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36,821

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