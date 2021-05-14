مكة.. أمطار مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ للرؤية بعدة محافظات.. و"المدني" يحذّر

تؤدي لجريان السيول وتساقط البرد.. و"القرني" يدعو للالتزام بالتعليمات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد على كلٍّ من محافظات: (الطائف، وميسان، وأضم، والخرمة، ورنية، وتربة، والمويه، والكامل، والعرضيات) اعتبارًا من اليوم الخميس.

وأضاف "القرني": تَضَمّن الإنذار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد على كل من المحافظات التالية: (العاصمة المقدسة، وجدة، ورابغ، وخليص) اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل.

ودعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‏‎وأهاب "القرني" بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.