ارتفاع أسعار النفط و"برنت" يلامس مستوى 40 دولارًا للبرميل

بزيادة 0.25%.. بدعم من علامات على تعافي الطلب على الوقود

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء؛ حيث لامست مستوى 40 دولارًا للبرميل مجددًا؛ وذلك بدعم من علامات على تعافي الطلب على الوقود؛ بينما يلتزم أعضاء مجموعة "أوبك+" باتفاق لخفض الإنتاج.

وأشارت بيانات موقع "بلومبرغ" إلى أن العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف جرى تداولها، بحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، عند 37.18 دولارًا للبرميل، بارتفاع نسبته 0.16% عن التسوية السابق.

ووفق "روسيا اليوم" فقد لامَسَ خام القياس العالمي "برنت" مستوى 40 دولارًا للبرميل؛ حيث جرى تداول عقوده الآجلة عند 39.82 دولارًا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.25% عن سعر الإغلاق السابق.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات أمس على ارتفاع؛ حيث سجل مزيج "برنت" 39.72 دولارًا للبرميل؛ في حين بلغ الخام الأمريكي عند التسوية 37.12 دولارًا للبرميل.

وطغى تفاؤل المتعاملين في سوق النفط على مخاوف من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، التي قد تؤدي لمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي.