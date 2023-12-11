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"هادي" يعزي في أبوبكر سالم: رحيله خسارة كبيرة للفن اليمني

قال: حمل رسالة قيّمة أوصلها باقتدار لمختلف شرائح المجتمع

أجرى رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً بأحمد أبوبكر سالم بلفقيه، حيث عزاه في وفاة والده الفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقيه الذي توفي أمس الأحد.
وأشاد "هادي" بمناقب الفقيد الفنان أبوبكر سالم التي جسدها خلال مشوار حياته الفنية التي أثرى من خلالها الساحة الفنية والثقافية في اليمن والوطن العربي بأعمال غاية في الروعة من خلال جمال صوته وعذوبة كلماته وشجي ألحانه.
ووفق الموقع الرسمي للرئاسة اليمنية قال "هادي": الفنان الكبير أبوبكر سالم مدرسة فنية شاملة، وتتلمذ على يديه الكثير من الفنانين العرب، وأسهم بشكل كبير في صقل المواهب الشابة من خلال أعماله المتميزة في اللحن والكلمات.
وأضاف: الفنان أبوبكر حلق بصوته الجهوري وأدائه اللافت في عدد من المحافل العربية والدولية، وكان يحمل معه هم الوطن والمواطن، وذلك من خلال أغانيه وأناشيده الوطنية الخالدة التي قدّمها والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الثقافة اليمنية التي يرددها الكثير من الفنانين الشباب وعامة الناس؛ نظراً لما تحمله تلك الكلمات من معانٍ نبيلة وقيم الحب والتسامح والوحدة والقيم الإنسانية الرفيعة.
وأردف: الفنان أبوبكر حمل رسالة قيمة واستطاع إيصالها باقتدار إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال أغانيه الوطنية والدينية التي تميز بها دون غيره، والفنان الكبير أبوبكر يعد من أسرة لها صيتها وتشتهر بالنجابة والذكاء والعلم والأدب، ومن أسرة متدينة ومثقفة، وهذا ما ساعده في عمله الفني ومكّنه من إيصال الرسالة الفنية والدينية إلى عقول ومسامع الناس بطريقة يصعب على فنان آخر إيصالها.
وثمن الدور الكبير الذي لعبه الفنان أبوبكر سالم في إثراء الساحة اليمنية والخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الغنائية و الفنية المتميزة؛ لتفرده في أداء الألوان الغنائية المختلفة.
وأعرب "هادي" عن قناعته بأن أعمال الفقيد ستظل خالدة في تاريخ الفن اليمني والعربي والخليجي؛ لكونها اتسمت بالحكمة والموعظة، وحملت الطابع الأخلاقي والاجتماعي والهموم التي يعاني منها المغترب؛ لكونه عاش مغترباً عن وطنه الأصلي، وبحكم نشأته في بيئة دينية محافظة.
وقال الرئيس اليمني: رحيل الفنان أبوبكر سالم يمثل خسارة كبيرة للفن اليمني خاصة والعربي والخليجي عامة، وسيترك أثراً بالغاً في الوسط الفني يصعب تعويضه.
من جانبه، عبر أحمد أبوبكر سالم بلفقيه عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على مشاعره الطيبة، وكذا اهتمامه الكبير بالفنانين والمثقفين اليمنيين في مختلف المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هادي" يعزي في أبوبكر سالم: رحيله خسارة كبيرة للفن اليمني
سبق

أجرى رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً بأحمد أبوبكر سالم بلفقيه، حيث عزاه في وفاة والده الفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقيه الذي توفي أمس الأحد.
وأشاد "هادي" بمناقب الفقيد الفنان أبوبكر سالم التي جسدها خلال مشوار حياته الفنية التي أثرى من خلالها الساحة الفنية والثقافية في اليمن والوطن العربي بأعمال غاية في الروعة من خلال جمال صوته وعذوبة كلماته وشجي ألحانه.
ووفق الموقع الرسمي للرئاسة اليمنية قال "هادي": الفنان الكبير أبوبكر سالم مدرسة فنية شاملة، وتتلمذ على يديه الكثير من الفنانين العرب، وأسهم بشكل كبير في صقل المواهب الشابة من خلال أعماله المتميزة في اللحن والكلمات.
وأضاف: الفنان أبوبكر حلق بصوته الجهوري وأدائه اللافت في عدد من المحافل العربية والدولية، وكان يحمل معه هم الوطن والمواطن، وذلك من خلال أغانيه وأناشيده الوطنية الخالدة التي قدّمها والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الثقافة اليمنية التي يرددها الكثير من الفنانين الشباب وعامة الناس؛ نظراً لما تحمله تلك الكلمات من معانٍ نبيلة وقيم الحب والتسامح والوحدة والقيم الإنسانية الرفيعة.
وأردف: الفنان أبوبكر حمل رسالة قيمة واستطاع إيصالها باقتدار إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال أغانيه الوطنية والدينية التي تميز بها دون غيره، والفنان الكبير أبوبكر يعد من أسرة لها صيتها وتشتهر بالنجابة والذكاء والعلم والأدب، ومن أسرة متدينة ومثقفة، وهذا ما ساعده في عمله الفني ومكّنه من إيصال الرسالة الفنية والدينية إلى عقول ومسامع الناس بطريقة يصعب على فنان آخر إيصالها.
وثمن الدور الكبير الذي لعبه الفنان أبوبكر سالم في إثراء الساحة اليمنية والخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الغنائية و الفنية المتميزة؛ لتفرده في أداء الألوان الغنائية المختلفة.
وأعرب "هادي" عن قناعته بأن أعمال الفقيد ستظل خالدة في تاريخ الفن اليمني والعربي والخليجي؛ لكونها اتسمت بالحكمة والموعظة، وحملت الطابع الأخلاقي والاجتماعي والهموم التي يعاني منها المغترب؛ لكونه عاش مغترباً عن وطنه الأصلي، وبحكم نشأته في بيئة دينية محافظة.
وقال الرئيس اليمني: رحيل الفنان أبوبكر سالم يمثل خسارة كبيرة للفن اليمني خاصة والعربي والخليجي عامة، وسيترك أثراً بالغاً في الوسط الفني يصعب تعويضه.
من جانبه، عبر أحمد أبوبكر سالم بلفقيه عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على مشاعره الطيبة، وكذا اهتمامه الكبير بالفنانين والمثقفين اليمنيين في مختلف المجالات.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
01:06 PM

"هادي" يعزي في أبوبكر سالم: رحيله خسارة كبيرة للفن اليمني

قال: حمل رسالة قيّمة أوصلها باقتدار لمختلف شرائح المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً بأحمد أبوبكر سالم بلفقيه، حيث عزاه في وفاة والده الفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقيه الذي توفي أمس الأحد.
وأشاد "هادي" بمناقب الفقيد الفنان أبوبكر سالم التي جسدها خلال مشوار حياته الفنية التي أثرى من خلالها الساحة الفنية والثقافية في اليمن والوطن العربي بأعمال غاية في الروعة من خلال جمال صوته وعذوبة كلماته وشجي ألحانه.
ووفق الموقع الرسمي للرئاسة اليمنية قال "هادي": الفنان الكبير أبوبكر سالم مدرسة فنية شاملة، وتتلمذ على يديه الكثير من الفنانين العرب، وأسهم بشكل كبير في صقل المواهب الشابة من خلال أعماله المتميزة في اللحن والكلمات.
وأضاف: الفنان أبوبكر حلق بصوته الجهوري وأدائه اللافت في عدد من المحافل العربية والدولية، وكان يحمل معه هم الوطن والمواطن، وذلك من خلال أغانيه وأناشيده الوطنية الخالدة التي قدّمها والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الثقافة اليمنية التي يرددها الكثير من الفنانين الشباب وعامة الناس؛ نظراً لما تحمله تلك الكلمات من معانٍ نبيلة وقيم الحب والتسامح والوحدة والقيم الإنسانية الرفيعة.
وأردف: الفنان أبوبكر حمل رسالة قيمة واستطاع إيصالها باقتدار إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال أغانيه الوطنية والدينية التي تميز بها دون غيره، والفنان الكبير أبوبكر يعد من أسرة لها صيتها وتشتهر بالنجابة والذكاء والعلم والأدب، ومن أسرة متدينة ومثقفة، وهذا ما ساعده في عمله الفني ومكّنه من إيصال الرسالة الفنية والدينية إلى عقول ومسامع الناس بطريقة يصعب على فنان آخر إيصالها.
وثمن الدور الكبير الذي لعبه الفنان أبوبكر سالم في إثراء الساحة اليمنية والخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الغنائية و الفنية المتميزة؛ لتفرده في أداء الألوان الغنائية المختلفة.
وأعرب "هادي" عن قناعته بأن أعمال الفقيد ستظل خالدة في تاريخ الفن اليمني والعربي والخليجي؛ لكونها اتسمت بالحكمة والموعظة، وحملت الطابع الأخلاقي والاجتماعي والهموم التي يعاني منها المغترب؛ لكونه عاش مغترباً عن وطنه الأصلي، وبحكم نشأته في بيئة دينية محافظة.
وقال الرئيس اليمني: رحيل الفنان أبوبكر سالم يمثل خسارة كبيرة للفن اليمني خاصة والعربي والخليجي عامة، وسيترك أثراً بالغاً في الوسط الفني يصعب تعويضه.
من جانبه، عبر أحمد أبوبكر سالم بلفقيه عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على مشاعره الطيبة، وكذا اهتمامه الكبير بالفنانين والمثقفين اليمنيين في مختلف المجالات.

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