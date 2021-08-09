النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس تطلق أكبر عملية تطعيم ضد كورونا ومصر تسجل 65 إصابة جديدة

أطلقت السلطات الصحية في تونس، عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا، تشمل كافة أنحاء البلاد التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص حتى الآن.
وتستهدف العملية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة "إيفاكس".
وأعلنت وزارة الصحة التونسية أن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا خلال اليوم الأول لعمليات التقليح المكثف تجاوز ال 550 ألفًا.
وشهدت تونس خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا قياسيًّا في أعداد المصابين والمتوفين جراء الفيروس؛ مما دفع تونس إلى إطلاق حملة دولية لمساعدتها في مقاومة انتشار الفيروس.

مصر
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 284706 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 233227 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16575 حالة، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تونس تطلق أكبر عملية تطعيم ضد كورونا ومصر تسجل 65 إصابة جديدة
سبق

أطلقت السلطات الصحية في تونس، عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا، تشمل كافة أنحاء البلاد التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص حتى الآن.
وتستهدف العملية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة "إيفاكس".
وأعلنت وزارة الصحة التونسية أن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا خلال اليوم الأول لعمليات التقليح المكثف تجاوز ال 550 ألفًا.
وشهدت تونس خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا قياسيًّا في أعداد المصابين والمتوفين جراء الفيروس؛ مما دفع تونس إلى إطلاق حملة دولية لمساعدتها في مقاومة انتشار الفيروس.

مصر
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 284706 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 233227 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16575 حالة، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
08:27 AM

تونس تطلق أكبر عملية تطعيم ضد كورونا ومصر تسجل 65 إصابة جديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
320

أطلقت السلطات الصحية في تونس، عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا، تشمل كافة أنحاء البلاد التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص حتى الآن.
وتستهدف العملية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة "إيفاكس".
وأعلنت وزارة الصحة التونسية أن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا خلال اليوم الأول لعمليات التقليح المكثف تجاوز ال 550 ألفًا.
وشهدت تونس خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا قياسيًّا في أعداد المصابين والمتوفين جراء الفيروس؛ مما دفع تونس إلى إطلاق حملة دولية لمساعدتها في مقاومة انتشار الفيروس.

مصر
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 284706 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 233227 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16575 حالة، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,530
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,295
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,584
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,239

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة