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الكويت: 3 حالات وفاة و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الكويت 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 105182 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 610 حالة.
وأضافت أنه تم شفاء 639 إصابة من الفيروس ليصل إجمالي عدد المتعافين 96688 حالة.

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الكويت: 3 حالات وفاة و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الكويت 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 105182 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 610 حالة.
وأضافت أنه تم شفاء 639 إصابة من الفيروس ليصل إجمالي عدد المتعافين 96688 حالة.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
04:23 PM

الكويت: 3 حالات وفاة و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 105182 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 610 حالة.
وأضافت أنه تم شفاء 639 إصابة من الفيروس ليصل إجمالي عدد المتعافين 96688 حالة.

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