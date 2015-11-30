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شرطة الشرقية تطيح بوافد امتهن النصب والاحتيال

المتهم اتخذ من مقر إقامته وكراً لتنفيذ جرائمه

صَرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على "وافد من الجنسية الكاميرونية في العقد السادس من العمر"، امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، متخذاً من مقر إقامته بمحافظة الخبر وكراً لتنفيذ جرائمه، حيث ضُبط بحوزته عدد من الأوراق المُزيفة وكميةٍ من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات.

وقال "الدريهم": تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية تطيح بوافد امتهن النصب والاحتيال
سبق

صَرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على "وافد من الجنسية الكاميرونية في العقد السادس من العمر"، امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، متخذاً من مقر إقامته بمحافظة الخبر وكراً لتنفيذ جرائمه، حيث ضُبط بحوزته عدد من الأوراق المُزيفة وكميةٍ من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات.

وقال "الدريهم": تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
02:59 PM

شرطة الشرقية تطيح بوافد امتهن النصب والاحتيال

المتهم اتخذ من مقر إقامته وكراً لتنفيذ جرائمه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صَرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على "وافد من الجنسية الكاميرونية في العقد السادس من العمر"، امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، متخذاً من مقر إقامته بمحافظة الخبر وكراً لتنفيذ جرائمه، حيث ضُبط بحوزته عدد من الأوراق المُزيفة وكميةٍ من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات.

وقال "الدريهم": تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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