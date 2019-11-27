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"المطلق": بإمكان المتضرر التقدُّم عبر الشكوى الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء

"تفتيش العدل" اتخذ إجراءات لمعالجة القضايا التي تشهد مماطلة وتعطيلاً في التنفيذ

أكد محمد المطلق، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أنه يحق للأُم التي لم ترَ ابنتها منذ ست سنوات المطالبة بالتعويض، ورفع شكوى. مشيرًا في حديثه أمس لبرنامج معالي المواطن على قناة mbc إلى أن التفتيش القضائي بالوزارة اتخذ عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة مشكلة القضايا التي يحصل بها مماطلة وتعطيل في تنفيذ الأحكام القضائية.

وأكد "المطلق" أنه يجب على الشخص المنفَّذ ضده الحكم التنفيذ، وتطبيق القرارات الصادرة عليه من قِبل القاضي، بحسب نوع القضية، سواء كانت مالية أو أحوالاً شخصية أو تنفيذًا مباشرًا.

وأضاف متحدث العدل في نقاش للبرنامج حول قضية الأُم المطلقة الكاشفة وجهها: "بإمكان مَن يتضرر من صدور حكم أو إجراءات معينة في القضية أن يتقدم عبر الشكوى الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء، ويُدرس الموضوع".

وكان البرنامج ‏قد تناول أمس معاناة أُم، خسرت قضيتها مع طليقها بسبب خروجها كاشفة وجهها في إحدى القنوات التلفزيونية.‏

المتحدث الرسمي لوزارة العدل محمد المطلق التفتيش القضائي الأحكام القضائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق": بإمكان المتضرر التقدُّم عبر الشكوى الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء
سبق

أكد محمد المطلق، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أنه يحق للأُم التي لم ترَ ابنتها منذ ست سنوات المطالبة بالتعويض، ورفع شكوى. مشيرًا في حديثه أمس لبرنامج معالي المواطن على قناة mbc إلى أن التفتيش القضائي بالوزارة اتخذ عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة مشكلة القضايا التي يحصل بها مماطلة وتعطيل في تنفيذ الأحكام القضائية.

وأكد "المطلق" أنه يجب على الشخص المنفَّذ ضده الحكم التنفيذ، وتطبيق القرارات الصادرة عليه من قِبل القاضي، بحسب نوع القضية، سواء كانت مالية أو أحوالاً شخصية أو تنفيذًا مباشرًا.

وأضاف متحدث العدل في نقاش للبرنامج حول قضية الأُم المطلقة الكاشفة وجهها: "بإمكان مَن يتضرر من صدور حكم أو إجراءات معينة في القضية أن يتقدم عبر الشكوى الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء، ويُدرس الموضوع".

وكان البرنامج ‏قد تناول أمس معاناة أُم، خسرت قضيتها مع طليقها بسبب خروجها كاشفة وجهها في إحدى القنوات التلفزيونية.‏

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
02:13 AM

"المطلق": بإمكان المتضرر التقدُّم عبر الشكوى الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء

"تفتيش العدل" اتخذ إجراءات لمعالجة القضايا التي تشهد مماطلة وتعطيلاً في التنفيذ

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
10,051

أكد محمد المطلق، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أنه يحق للأُم التي لم ترَ ابنتها منذ ست سنوات المطالبة بالتعويض، ورفع شكوى. مشيرًا في حديثه أمس لبرنامج معالي المواطن على قناة mbc إلى أن التفتيش القضائي بالوزارة اتخذ عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة مشكلة القضايا التي يحصل بها مماطلة وتعطيل في تنفيذ الأحكام القضائية.

وأكد "المطلق" أنه يجب على الشخص المنفَّذ ضده الحكم التنفيذ، وتطبيق القرارات الصادرة عليه من قِبل القاضي، بحسب نوع القضية، سواء كانت مالية أو أحوالاً شخصية أو تنفيذًا مباشرًا.

وأضاف متحدث العدل في نقاش للبرنامج حول قضية الأُم المطلقة الكاشفة وجهها: "بإمكان مَن يتضرر من صدور حكم أو إجراءات معينة في القضية أن يتقدم عبر الشكوى الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء، ويُدرس الموضوع".

وكان البرنامج ‏قد تناول أمس معاناة أُم، خسرت قضيتها مع طليقها بسبب خروجها كاشفة وجهها في إحدى القنوات التلفزيونية.‏

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