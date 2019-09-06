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"جنى" ينضم لمبادرة "فرجت" لسداد ديون السجناء المحكومين في قضايا مالية

في إطار شراكة بين "السعودي الفرنسي" و"السجون"

وقع البنك السعودي الفرنسي مع المديرية العامة للسجون، اتفاقية شراكة ينضم بمقتضاها برنامج المكافآت "جنى" إلى مبادرة "فرجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية لسداد ديون السجناء المحكومين في قضايا مالية.

وتمكن تلك المشاركة عملاء البنك السعودي الفرنسي أعضاء برنامج المكافآت "جنى" من التبرع بنقاطهم للسجناء المحتجزين بسبب قضايا مالية لسداد ديونهم والمساعدة في إطلاق سراحهم.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي ريان بن محمد فايز، واللواء مهندس دكتور يحيى بن دماس الغامدي مدير الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نيابة عن مدير عام السجون في مقر الإدارة العامة للبنك في الرياض.

وبتلك المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي عن اعتزاز البنك بتلك الشراكة التي من شأنها مساعدة السجناء المحتجزين بسبب قضايا مالية بسداد ديونهم والمساهمة في إطلاق سراحهم، وذلك بتمكين عملاء البنك بالتبرع بنقاطهم لصالح مستفدي خدمة "فرجت" من خلال برنامج المكافآت "جنى" من البنك السعودي الفرنسي.

وأشار إلى أن برنامج "جنى" يضم حالياً عدداً من الشراكات مع الجمعيات الخيرية التي تمكن عملاء البنك أعضاء "جنى" التبرع بنقاطهم لصالح مستفيدي الجمعيات بكل سهولة.

من جانبه، قدم مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري الشكر إلى البنك السعودي الفرنسي على مشاركته في مبادرة "فرجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لأهل الخير من المواطنين والمقيمين للمشاركة في سداد ديون السجناء المحكومين في قضايا مالية، وفك كربهم والمساعدة في إطلاق سراحهم.

وأكد اللواء محمد بن علي الأسمري أن المبادرة تأتي تجسيداً لروح التعاون التي تسود بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جنى" ينضم لمبادرة "فرجت" لسداد ديون السجناء المحكومين في قضايا مالية
سبق

وقع البنك السعودي الفرنسي مع المديرية العامة للسجون، اتفاقية شراكة ينضم بمقتضاها برنامج المكافآت "جنى" إلى مبادرة "فرجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية لسداد ديون السجناء المحكومين في قضايا مالية.

وتمكن تلك المشاركة عملاء البنك السعودي الفرنسي أعضاء برنامج المكافآت "جنى" من التبرع بنقاطهم للسجناء المحتجزين بسبب قضايا مالية لسداد ديونهم والمساعدة في إطلاق سراحهم.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي ريان بن محمد فايز، واللواء مهندس دكتور يحيى بن دماس الغامدي مدير الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نيابة عن مدير عام السجون في مقر الإدارة العامة للبنك في الرياض.

وبتلك المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي عن اعتزاز البنك بتلك الشراكة التي من شأنها مساعدة السجناء المحتجزين بسبب قضايا مالية بسداد ديونهم والمساهمة في إطلاق سراحهم، وذلك بتمكين عملاء البنك بالتبرع بنقاطهم لصالح مستفدي خدمة "فرجت" من خلال برنامج المكافآت "جنى" من البنك السعودي الفرنسي.

وأشار إلى أن برنامج "جنى" يضم حالياً عدداً من الشراكات مع الجمعيات الخيرية التي تمكن عملاء البنك أعضاء "جنى" التبرع بنقاطهم لصالح مستفيدي الجمعيات بكل سهولة.

من جانبه، قدم مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري الشكر إلى البنك السعودي الفرنسي على مشاركته في مبادرة "فرجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لأهل الخير من المواطنين والمقيمين للمشاركة في سداد ديون السجناء المحكومين في قضايا مالية، وفك كربهم والمساعدة في إطلاق سراحهم.

وأكد اللواء محمد بن علي الأسمري أن المبادرة تأتي تجسيداً لروح التعاون التي تسود بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
01:00 PM

"جنى" ينضم لمبادرة "فرجت" لسداد ديون السجناء المحكومين في قضايا مالية

في إطار شراكة بين "السعودي الفرنسي" و"السجون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع البنك السعودي الفرنسي مع المديرية العامة للسجون، اتفاقية شراكة ينضم بمقتضاها برنامج المكافآت "جنى" إلى مبادرة "فرجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية لسداد ديون السجناء المحكومين في قضايا مالية.

وتمكن تلك المشاركة عملاء البنك السعودي الفرنسي أعضاء برنامج المكافآت "جنى" من التبرع بنقاطهم للسجناء المحتجزين بسبب قضايا مالية لسداد ديونهم والمساعدة في إطلاق سراحهم.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي ريان بن محمد فايز، واللواء مهندس دكتور يحيى بن دماس الغامدي مدير الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نيابة عن مدير عام السجون في مقر الإدارة العامة للبنك في الرياض.

وبتلك المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي عن اعتزاز البنك بتلك الشراكة التي من شأنها مساعدة السجناء المحتجزين بسبب قضايا مالية بسداد ديونهم والمساهمة في إطلاق سراحهم، وذلك بتمكين عملاء البنك بالتبرع بنقاطهم لصالح مستفدي خدمة "فرجت" من خلال برنامج المكافآت "جنى" من البنك السعودي الفرنسي.

وأشار إلى أن برنامج "جنى" يضم حالياً عدداً من الشراكات مع الجمعيات الخيرية التي تمكن عملاء البنك أعضاء "جنى" التبرع بنقاطهم لصالح مستفيدي الجمعيات بكل سهولة.

من جانبه، قدم مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري الشكر إلى البنك السعودي الفرنسي على مشاركته في مبادرة "فرجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لأهل الخير من المواطنين والمقيمين للمشاركة في سداد ديون السجناء المحكومين في قضايا مالية، وفك كربهم والمساعدة في إطلاق سراحهم.

وأكد اللواء محمد بن علي الأسمري أن المبادرة تأتي تجسيداً لروح التعاون التي تسود بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

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