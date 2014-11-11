كأس الملك: الفيصلي يتجاوز وج بثلاثية نظيفة

تأهل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد تغلبه على وج بنتيجة 3-0 ضمن دور الـ64 وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وسجل أهداف الفيصلي لويس قوستافو ويوسف الجبلي وعوض خريص في الدقائق 14، 54 ،85.