في ثاني مبارياته.. أخضر السلة للشباب يفوز على الإمارات

فاز المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة على نظيره منتخب الإمارات بنتيجة 62-51 في ثاني مبارياته اليوم بالبطولة الخليجية لكرة السلة التي تستضيفها المنامة عاصمة مملكة البحرين.

ونجح المنتخب السعودي في فرض أسلوبه من البداية بالدفاع القوي، والاعتماد على السرعة في التسجيل مما منح الأخضر تفوقاً واضحاً في الهجوم، ومنح مدرب المنتخب تناير لاعبيه البدلاء المشاركة بعد أن اطمأن على نتيجة اللقاء.

من جهته أوضح رئيس وفد منتخب السعودية للشباب حمود المالكي أن المنتخب أخذ خطوة إيجابية بعد فوزه في مباراتين أمام قطر والإمارات، وتمنحه فرصة قوية في المنافسة على اللقب، وسيخلد المنتخب للراحة يوم غد الأربعاء على أن يواجه نظيره المنتخب العماني المتطور يوم الخميس، لافتاً أن لكل مباراة حساباتها ونتعامل في كل مباراة على أنها بطولة لأن الخسارة قد تبعد المنتخب كلياً عن المنافسة.