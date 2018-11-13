النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

حرائق الغابات تقتل ما لا يقل عن 42 شخصاً في شمال كاليفورنيا

في أسوأ حريق في تاريخ الولايات الأمريكية من حيث عدد الوفيات

انتشلت السلطات الأمريكية رفات ما لا يقل عن 42 شخصاً لقوا مصرعهم في حريق الغابات المدمر، الذي أتى على مساحة كبيرة من بلدة بارادايز في شمال ولاية كاليفورنيا؛ ليصبح أسوأ حريق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الوفيات.

وقال مسؤولون: إنه جرى الإعلان عن أحدث عدد للقتلى، بعدما حددت السلطات مكان رفات 13 ضحية أخرى من حريق كامب فاير، الذي يصنف كذلك بوصفه أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ كاليفورنيا؛ لأنه سوّى بالأرض ما يزيد على 7100 منزل ومبنى، منذ أن اندلع يوم الخميس.

الرئيسية/ محطات

اعلان
حرائق الغابات تقتل ما لا يقل عن 42 شخصاً في شمال كاليفورنيا
سبق

انتشلت السلطات الأمريكية رفات ما لا يقل عن 42 شخصاً لقوا مصرعهم في حريق الغابات المدمر، الذي أتى على مساحة كبيرة من بلدة بارادايز في شمال ولاية كاليفورنيا؛ ليصبح أسوأ حريق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الوفيات.

وقال مسؤولون: إنه جرى الإعلان عن أحدث عدد للقتلى، بعدما حددت السلطات مكان رفات 13 ضحية أخرى من حريق كامب فاير، الذي يصنف كذلك بوصفه أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ كاليفورنيا؛ لأنه سوّى بالأرض ما يزيد على 7100 منزل ومبنى، منذ أن اندلع يوم الخميس.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
09:02 AM

حرائق الغابات تقتل ما لا يقل عن 42 شخصاً في شمال كاليفورنيا

في أسوأ حريق في تاريخ الولايات الأمريكية من حيث عدد الوفيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,032

انتشلت السلطات الأمريكية رفات ما لا يقل عن 42 شخصاً لقوا مصرعهم في حريق الغابات المدمر، الذي أتى على مساحة كبيرة من بلدة بارادايز في شمال ولاية كاليفورنيا؛ ليصبح أسوأ حريق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الوفيات.

وقال مسؤولون: إنه جرى الإعلان عن أحدث عدد للقتلى، بعدما حددت السلطات مكان رفات 13 ضحية أخرى من حريق كامب فاير، الذي يصنف كذلك بوصفه أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ كاليفورنيا؛ لأنه سوّى بالأرض ما يزيد على 7100 منزل ومبنى، منذ أن اندلع يوم الخميس.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,470
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,748
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,260
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,346

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة