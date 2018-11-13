حرائق الغابات تقتل ما لا يقل عن 42 شخصاً في شمال كاليفورنيا

في أسوأ حريق في تاريخ الولايات الأمريكية من حيث عدد الوفيات

انتشلت السلطات الأمريكية رفات ما لا يقل عن 42 شخصاً لقوا مصرعهم في حريق الغابات المدمر، الذي أتى على مساحة كبيرة من بلدة بارادايز في شمال ولاية كاليفورنيا؛ ليصبح أسوأ حريق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الوفيات.

وقال مسؤولون: إنه جرى الإعلان عن أحدث عدد للقتلى، بعدما حددت السلطات مكان رفات 13 ضحية أخرى من حريق كامب فاير، الذي يصنف كذلك بوصفه أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ كاليفورنيا؛ لأنه سوّى بالأرض ما يزيد على 7100 منزل ومبنى، منذ أن اندلع يوم الخميس.