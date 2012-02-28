جناح التدريب التقني في الجنادرية "يستقبل أكثر من 135 ألف زائر

أكثر من 5 آلاف مواطن تدربوا مجانًا في الجناح

أكد المشرف العام على جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32، المهندس محمد بن عبدالكريم أبا حسين؛ أن جناح المؤسسة استطاع جذب أكثر من "135000" من زوّار المهرجان.

وأضاف أن المدربين والمدربات بالجناح نجحوا في تنفيذ أكثر من "2500" ورشة تطويرية يومية معتمدة للنساء والرجال، أسهمت في إصدار "2500" شهادة، فيما اكتظَّت منصّات التدريب بالراغبين بالاستفادة من هذه الورش والتي تجسد من خلالها مدى وعي المواطنين والمواطنات بأهمية برامج التدريب التقني والمهني ودورها في التوطين والاستفادة قدر المستطاع من الإمكانات التي توفرها المؤسسة للمستفيدين والراغبين الالتحاق بهذا المجال.

وأضاف "أبا حسين" أن مشاركة المؤسسة هذا العام لامست متطلبات الجمهور، وحققت رغباتهم، واستطاعت أن تقدم رسالتها للمجتمع خلال فترة وجيزة، وهذا يعد من أحد أهداف المؤسسة وتطلعاتها نحو المستقبل.

وأشار إلى أن الجناح نفذ أكاديمية الطفل التقنية بهدف تعريف الأطفال بمنظومة العمل المهني في مجالات مخاطر واستخدامات الكهرباء والتمديدات الصحية والإلكترونيات ودهان الديكور المنزلي، استفاد منها ما يقارب "2600" طفل، في الوقت الذي قدمت الخدمات النسائية للزائرات لأكثر من "12000" سيدة.

كما شارك 20 فنيًّا من متدربي المؤسسة في برنامج الصيانة في المهرجان؛ حيث كانوا يعملون على مدار الساعة من خلال ثلاث فرق، منفذين "3970" ساعة عمل طوارئ وصيانة وقائية بنجاح.

وقدّم شكره للمشاركين والمشاركات؛ حيث كان وراء هذه الفعاليات التقنية المتميزة 68 مدربًا ومدربة من كليات التقنية في المملكة، أسهموا في تعريف الزوّار على التخصّصات والبرامج التي توفرها المؤسسة وفق أحدث التقنيات التي تدرب عليها، والتقنيات المبتكرة من قِبل طاقم التدريب والمتدربين، ومكّنت ما يزيد على 100 متدرب ومتدربة في الكليات التقنية والتقنية العالمية والمعاهد الصناعية والشراكات الاستراتيجية من المشاركة في المهرجان وإعطاء نموذج حقيقي وحيٍّ لمستوى كفاءة التدريب.

وثمن لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد؛ اهتمامه وتشجيعه، وللدكتور راشد الزهراني، متابعته ودعمه لمثل هذه الفعاليات التي نالت اهتمام الجميع.