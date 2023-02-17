أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 1249 مركبة من نوع نيسان "Patrol" 2017 – 2018، داعية أصحاب هذه المركبات إلى التواصل مع الشركة لاستلام قسيمة وقود مجانية. وأوضحت الوزارة أن حملة التصحيح تأتي نظرًا لخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود (بنزين 95) عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).

"التجارة": حملة تصحيح لـ1249 مركبة نيسان "Patrol" وقسيمة وقود مجانية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-17 أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 1249 مركبة من نوع نيسان "Patrol" 2017 – 2018، داعية أصحاب هذه المركبات إلى التواصل مع الشركة لاستلام قسيمة وقود مجانية.



وأوضحت الوزارة أن حملة التصحيح تأتي نظرًا لخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود (بنزين 95) عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 02:36 PM

"التجارة": حملة تصحيح لـ1249 مركبة نيسان "Patrol" وقسيمة وقود مجانية دعت ملاكها المشمولة إلى التواصل مع الشركة.. خطأ في بطاقة اقتصاد الوقود





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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 1249 مركبة من نوع نيسان "Patrol" 2017 – 2018، داعية أصحاب هذه المركبات إلى التواصل مع الشركة لاستلام قسيمة وقود مجانية.



وأوضحت الوزارة أن حملة التصحيح تأتي نظرًا لخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود (بنزين 95) عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).