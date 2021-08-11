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"الحبوب" توقّع عقد إنشاء الصوامع التخزينية بضبا بـ399 مليون ريال

تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة

وقّع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، اليوم، عقد مشروع إنشاء صوامع ضبا الخرسانية مع المرافق والخدمات بسعة 120 ألف طن متري مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأوضح "الفضلي" أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة برنامج تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي الذي يستهدف تعزيز مستوى الجاهزية وكميات الخزن من الحبوب الغذائية، وذلك بإضافة منفذ وميناء جديد على البحر الأحمر قادر على استقبال وتفريغ بواخر القمح ذات الحجم الكبير لتعزيز منظومة الامداد لمناطق المملكة الشمالية المتوقع لها أن تشهد تزايداً في الطلب في إطار المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، مبينًا أن المشروع سيسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي.

من جانبه، كشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب قيمة المشروع التي تبلغ 399.000.000 ريال، وبمدة تنفيذ 34 شهراً، وسينفذ بميناء ضبا وفق أحدث المواصفات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وذكر أن المشروع يتكوّن من وحدتين منفصلتين بسعة 60 ألف طن لكل وحدة، إضافة إلى تنفيذ نواقل ومعدات لمناولة الغلال ومعدات التفريغ المباشر من السفن بطاقة 1000 طن في الساعة، ومحطة احتياطية للمولدات الكهربائية وشبكة متكاملة لتصريف الأمطار وفق اعلى المعايير البيئية، إضافة إلى المرافق والتسهيلات والأعمال المساندة للمشروع.

وحضر حفل التوقيع وكيل وزارة التخطيط والتميز المؤسسي وقائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة البيئة والمياه والزراعة حسن بن يحيى آل حاتم، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة لبرنامج التحول الوطني المهندس ممدوح بن حمود القريشي، وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" توقّع عقد إنشاء الصوامع التخزينية بضبا بـ399 مليون ريال
سبق

وقّع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، اليوم، عقد مشروع إنشاء صوامع ضبا الخرسانية مع المرافق والخدمات بسعة 120 ألف طن متري مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأوضح "الفضلي" أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة برنامج تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي الذي يستهدف تعزيز مستوى الجاهزية وكميات الخزن من الحبوب الغذائية، وذلك بإضافة منفذ وميناء جديد على البحر الأحمر قادر على استقبال وتفريغ بواخر القمح ذات الحجم الكبير لتعزيز منظومة الامداد لمناطق المملكة الشمالية المتوقع لها أن تشهد تزايداً في الطلب في إطار المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، مبينًا أن المشروع سيسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي.

من جانبه، كشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب قيمة المشروع التي تبلغ 399.000.000 ريال، وبمدة تنفيذ 34 شهراً، وسينفذ بميناء ضبا وفق أحدث المواصفات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وذكر أن المشروع يتكوّن من وحدتين منفصلتين بسعة 60 ألف طن لكل وحدة، إضافة إلى تنفيذ نواقل ومعدات لمناولة الغلال ومعدات التفريغ المباشر من السفن بطاقة 1000 طن في الساعة، ومحطة احتياطية للمولدات الكهربائية وشبكة متكاملة لتصريف الأمطار وفق اعلى المعايير البيئية، إضافة إلى المرافق والتسهيلات والأعمال المساندة للمشروع.

وحضر حفل التوقيع وكيل وزارة التخطيط والتميز المؤسسي وقائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة البيئة والمياه والزراعة حسن بن يحيى آل حاتم، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة لبرنامج التحول الوطني المهندس ممدوح بن حمود القريشي، وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسة.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
02:52 PM

"الحبوب" توقّع عقد إنشاء الصوامع التخزينية بضبا بـ399 مليون ريال

تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، اليوم، عقد مشروع إنشاء صوامع ضبا الخرسانية مع المرافق والخدمات بسعة 120 ألف طن متري مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأوضح "الفضلي" أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة برنامج تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي الذي يستهدف تعزيز مستوى الجاهزية وكميات الخزن من الحبوب الغذائية، وذلك بإضافة منفذ وميناء جديد على البحر الأحمر قادر على استقبال وتفريغ بواخر القمح ذات الحجم الكبير لتعزيز منظومة الامداد لمناطق المملكة الشمالية المتوقع لها أن تشهد تزايداً في الطلب في إطار المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، مبينًا أن المشروع سيسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي.

من جانبه، كشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب قيمة المشروع التي تبلغ 399.000.000 ريال، وبمدة تنفيذ 34 شهراً، وسينفذ بميناء ضبا وفق أحدث المواصفات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وذكر أن المشروع يتكوّن من وحدتين منفصلتين بسعة 60 ألف طن لكل وحدة، إضافة إلى تنفيذ نواقل ومعدات لمناولة الغلال ومعدات التفريغ المباشر من السفن بطاقة 1000 طن في الساعة، ومحطة احتياطية للمولدات الكهربائية وشبكة متكاملة لتصريف الأمطار وفق اعلى المعايير البيئية، إضافة إلى المرافق والتسهيلات والأعمال المساندة للمشروع.

وحضر حفل التوقيع وكيل وزارة التخطيط والتميز المؤسسي وقائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة البيئة والمياه والزراعة حسن بن يحيى آل حاتم، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة لبرنامج التحول الوطني المهندس ممدوح بن حمود القريشي، وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسة.

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