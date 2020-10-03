"خضيرة".. باق مع يوفنتوس حتى يناير 2021

غير متواجد في خطط "بيرلو"

أوضحت تقارير صحفية في إيطاليا أنه من المنتظر أن يستمر اللاعب الألماني سامي خضيرة ضمن صفوف ناديه يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.



وكتبت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن لاعب خط الوسط رفض فسخ العقد بشكل مبكر والحصول على تعويض، ورجحت الصحيفة إمكانية استمرار خضيرة، الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2014، ضمن صفوف النادي صاحب الأرقام القياسية في البطولات في إيطاليا، حتى يناير المقبل على الأقل.



يشار إلى أن خضيرة صاحب الـ33 عاماً لم يعد يلعب دوراً كبيراً في خطط المدير الفني للفريق اندريه بيرلو، وقد خلت قائمة الفريق من اسمه في أول مباراتين في الدوري الإيطالي.



