النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اليوبي" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

سائلًا الله أن يحفظ المليك ويديم عليه موفور الصحة والعافية

رفع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، باسمه واسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له -رعاه الله- وتكللت بالنجاح.

وقال الدكتور اليوبي: “نحمد الله ونشكره على نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين والإعلان عن ذلك سليمًا معافى؛ ما أبهج وأسعد الشعب السعودي كافة، وهو موقف يدل على الحب والتلاحم المشهود والحاضر بين الراعي والرعية، وترجم ذلك بالتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم وبالدعاء أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعافية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"اليوبي" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية
سبق

رفع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، باسمه واسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له -رعاه الله- وتكللت بالنجاح.

وقال الدكتور اليوبي: “نحمد الله ونشكره على نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين والإعلان عن ذلك سليمًا معافى؛ ما أبهج وأسعد الشعب السعودي كافة، وهو موقف يدل على الحب والتلاحم المشهود والحاضر بين الراعي والرعية، وترجم ذلك بالتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم وبالدعاء أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعافية.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
09:49 PM

"اليوبي" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

سائلًا الله أن يحفظ المليك ويديم عليه موفور الصحة والعافية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
33

رفع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، باسمه واسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له -رعاه الله- وتكللت بالنجاح.

وقال الدكتور اليوبي: “نحمد الله ونشكره على نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين والإعلان عن ذلك سليمًا معافى؛ ما أبهج وأسعد الشعب السعودي كافة، وهو موقف يدل على الحب والتلاحم المشهود والحاضر بين الراعي والرعية، وترجم ذلك بالتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم وبالدعاء أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعافية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,240
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,998
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,556
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,148

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة