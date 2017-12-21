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رئيس "تنمية الحياة الفطرية" يتفقّد محمية جزر فرسان

اطلع على مظاهر التنوع الأحيائي والمزايا الطبيعية

زار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد على قربان، محمية جزر فرسان الواقعة جنوب منطقة جازان وهي إحدى المحميات الطبيعية التي يشرف عليها المركز.

واطّلع "قربان"، خلال زيارته على خطط العمل في المحمية وآلية إدارتها، وتفقّد المناطق التي تكثر فيها ظباء الإدمي الفرساني التي تنامت أعدادها في العامين الماضيين، لتصل إلى أكثر من ألف ظبي، كما اطلع على مظاهر التنوع الأحيائي والمزايا الطبيعية للمحمية.

وشملت زيارة الرئيس التنفيذي غابات القندل والمانجروف ذات الأهمية البيئية العالية، والتي تمثل إحدى المناطق السياحية المهمة؛ لاحتوائها على تنوع أحيائي ثري يشمل غطاءً نباتيًّا كثيفًا وأعدادًا كبيرة من الطيور المنتشرة في المحمية، التي توفر بيئة متكاملة لازدهار الحياة الفطرية.

واختتم "قربان" زيارته بالاجتماع بموظفي محمية جزر فرسان؛ لمناقشة آليات تطوير المحمية وتفعيل التقنية في إدارتها، مشيدًا بجهود منسوبي المحمية في ازدهارها والحفاظ على تنوعها الأحيائي الفريد.

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رئيس "تنمية الحياة الفطرية" يتفقّد محمية جزر فرسان
سبق

زار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد على قربان، محمية جزر فرسان الواقعة جنوب منطقة جازان وهي إحدى المحميات الطبيعية التي يشرف عليها المركز.

واطّلع "قربان"، خلال زيارته على خطط العمل في المحمية وآلية إدارتها، وتفقّد المناطق التي تكثر فيها ظباء الإدمي الفرساني التي تنامت أعدادها في العامين الماضيين، لتصل إلى أكثر من ألف ظبي، كما اطلع على مظاهر التنوع الأحيائي والمزايا الطبيعية للمحمية.

وشملت زيارة الرئيس التنفيذي غابات القندل والمانجروف ذات الأهمية البيئية العالية، والتي تمثل إحدى المناطق السياحية المهمة؛ لاحتوائها على تنوع أحيائي ثري يشمل غطاءً نباتيًّا كثيفًا وأعدادًا كبيرة من الطيور المنتشرة في المحمية، التي توفر بيئة متكاملة لازدهار الحياة الفطرية.

واختتم "قربان" زيارته بالاجتماع بموظفي محمية جزر فرسان؛ لمناقشة آليات تطوير المحمية وتفعيل التقنية في إدارتها، مشيدًا بجهود منسوبي المحمية في ازدهارها والحفاظ على تنوعها الأحيائي الفريد.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
04:36 PM

رئيس "تنمية الحياة الفطرية" يتفقّد محمية جزر فرسان

اطلع على مظاهر التنوع الأحيائي والمزايا الطبيعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد على قربان، محمية جزر فرسان الواقعة جنوب منطقة جازان وهي إحدى المحميات الطبيعية التي يشرف عليها المركز.

واطّلع "قربان"، خلال زيارته على خطط العمل في المحمية وآلية إدارتها، وتفقّد المناطق التي تكثر فيها ظباء الإدمي الفرساني التي تنامت أعدادها في العامين الماضيين، لتصل إلى أكثر من ألف ظبي، كما اطلع على مظاهر التنوع الأحيائي والمزايا الطبيعية للمحمية.

وشملت زيارة الرئيس التنفيذي غابات القندل والمانجروف ذات الأهمية البيئية العالية، والتي تمثل إحدى المناطق السياحية المهمة؛ لاحتوائها على تنوع أحيائي ثري يشمل غطاءً نباتيًّا كثيفًا وأعدادًا كبيرة من الطيور المنتشرة في المحمية، التي توفر بيئة متكاملة لازدهار الحياة الفطرية.

واختتم "قربان" زيارته بالاجتماع بموظفي محمية جزر فرسان؛ لمناقشة آليات تطوير المحمية وتفعيل التقنية في إدارتها، مشيدًا بجهود منسوبي المحمية في ازدهارها والحفاظ على تنوعها الأحيائي الفريد.

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