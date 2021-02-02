وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

"الأرصاد" ينبِّه تبوك: عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-02 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة تبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 01:31 AM

"الأرصاد" ينبِّه تبوك: عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية تستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا





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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة تبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.