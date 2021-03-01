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تشغيل 12 مركزاً لتقديم لقاح كورونا في حائل

ضمن المرحلة الثانية من خطة اللقاحات

أعلن تجمع حائل الصحي عن بدء المرحلة الثانية من خطة اللقاحات في حائل، وذلك بتشغيل 12 مركزا جديداً ابتداءً من اليوم الإثنين 1 مارس 2021.

وأشار التجمع في حسابه على "تويتر"، إلى أنه سيتم تشغيل 4 مراكز رعاية صحية داخل مدينة حائل؛ وهي: مركز صحي صلاح الدين، ومركز صحي الوسيطاء، ومركز صحي البادية، ومركز صحي قفار.

وأضاف أنه سيتم تشغيل مراكز للقاحات في المستشفيات الطرفية لمنطقة حائل، وهي مستشفيات الشملي، والحائط، وبقعاء الشنان، وموقق، والغزالة، والسليمي، وسميراء.

وأهاب بالراغبين في أخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز تلقي اللقاح وحجز الموعد في كافة مناطق المملكة، من خلال تطبيق "صحتي" وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وأوضح التجمع في حسابه أن الحصول على اللقاح سيكون مجاناً لكل السعوديين والمقيمين بناء على توجيهات القيادة الرشيدة حفظهم الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشغيل 12 مركزاً لتقديم لقاح كورونا في حائل
سبق

أعلن تجمع حائل الصحي عن بدء المرحلة الثانية من خطة اللقاحات في حائل، وذلك بتشغيل 12 مركزا جديداً ابتداءً من اليوم الإثنين 1 مارس 2021.

وأشار التجمع في حسابه على "تويتر"، إلى أنه سيتم تشغيل 4 مراكز رعاية صحية داخل مدينة حائل؛ وهي: مركز صحي صلاح الدين، ومركز صحي الوسيطاء، ومركز صحي البادية، ومركز صحي قفار.

وأضاف أنه سيتم تشغيل مراكز للقاحات في المستشفيات الطرفية لمنطقة حائل، وهي مستشفيات الشملي، والحائط، وبقعاء الشنان، وموقق، والغزالة، والسليمي، وسميراء.

وأهاب بالراغبين في أخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز تلقي اللقاح وحجز الموعد في كافة مناطق المملكة، من خلال تطبيق "صحتي" وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وأوضح التجمع في حسابه أن الحصول على اللقاح سيكون مجاناً لكل السعوديين والمقيمين بناء على توجيهات القيادة الرشيدة حفظهم الله.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
05:15 PM

تشغيل 12 مركزاً لتقديم لقاح كورونا في حائل

ضمن المرحلة الثانية من خطة اللقاحات

A A A
خالد السليمي - حائل
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372

أعلن تجمع حائل الصحي عن بدء المرحلة الثانية من خطة اللقاحات في حائل، وذلك بتشغيل 12 مركزا جديداً ابتداءً من اليوم الإثنين 1 مارس 2021.

وأشار التجمع في حسابه على "تويتر"، إلى أنه سيتم تشغيل 4 مراكز رعاية صحية داخل مدينة حائل؛ وهي: مركز صحي صلاح الدين، ومركز صحي الوسيطاء، ومركز صحي البادية، ومركز صحي قفار.

وأضاف أنه سيتم تشغيل مراكز للقاحات في المستشفيات الطرفية لمنطقة حائل، وهي مستشفيات الشملي، والحائط، وبقعاء الشنان، وموقق، والغزالة، والسليمي، وسميراء.

وأهاب بالراغبين في أخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز تلقي اللقاح وحجز الموعد في كافة مناطق المملكة، من خلال تطبيق "صحتي" وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وأوضح التجمع في حسابه أن الحصول على اللقاح سيكون مجاناً لكل السعوديين والمقيمين بناء على توجيهات القيادة الرشيدة حفظهم الله.

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