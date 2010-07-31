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"الشورى" يهنئ القيادة بالعيد ونجاح موسم الحج وتمام شفاء خادم الحرمين

نوه بالجهود الكبيرة التي بذلت وبمستوى التنظيم والتدابير الدقيقة المتخذة في الموسم

رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الشورى التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيـز ولي العهد نائب رئيـس مجلـس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما رفع آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي بمناسبة شفائه -يحفظه الله- وخروجه من المستشفى بعد العملية الجراحية التي تكللت بحمدالله بالنجاح.. وقال معاليه: لقد عم الفرح أرجاء المملكة وسعد جميع أبناء الأمتين العربية والإسلامية بسلامته وشفائه رعاه الله لتكتمل أفراح أبناء هذه البلاد بعيد الأضحى المبارك وابتهاجهم بهذه المناسبة السعيدة مما يجسد أسمى معاني الوفاء وأبهى صور التلاحم والترابط بين القائد وشعبه.

ونوه رئيس مجلس الشورى بالجهود الكبيرة التي بذلت وبمستوى التنظيم والتدابير الدقيقة التي اتخذت في موسم حج هذا العام مما ساهم في تحقيق نجحات جديدة تسجل لحكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم مع الحفاظ على تطبيق مبدأ التباعد نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة من جراء جائحة كورونا التي عصفت بالعالم اجمع مشيراً معاليه إلى أن قرار المملكة العربية السعودية لتقنين موسم حج هذا العام جاء متفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية لحفظ أرواح حجاج بيت الله الحرام في ظل ما يواجه العالم من جائحة صحية واقتصادية، استدعت حلولاً عاجلة لمواجهتها، مؤكداً ان ما تحقق ولله الحمد من نجاح في الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج من أي امراض ونجاح في التعامل وادارة الحشود يؤكد صواب رؤية القيادة وحكمة المشرع، فحفظت المملكة فريضة الحج وحمت بذلك المسلمين في كل مكان.
وبين الدكتور عبدالله آل الشيخ في هذا الصدد بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد للقطاعات المعنية بالحج والحجاج، مما جعل قدراتها وجاهزيتها في أفضل مستوياتها، وبما تم اتخاذه من احترازات مبكرة للسيطرة على وتيرة انتشار الفيروس والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، والحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي.

وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ "أن خدمة الحرمين الشريفين شرف لا يعادله شرف، مشيراً إلى أن حكومة المملكة أيدها الله تعاهدت منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز مروراً بالملوك من أبنائه البررة رحمهم الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالاهتمام بالحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل بما ييسر أدائهم لنسكهم والرفع من مستوى أداء مختلف القطاعات والخدمات التي تقدمها في كل عام وسط أجواء روحانية وإيمانية.

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"الشورى" يهنئ القيادة بالعيد ونجاح موسم الحج وتمام شفاء خادم الحرمين
سبق

رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الشورى التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيـز ولي العهد نائب رئيـس مجلـس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما رفع آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي بمناسبة شفائه -يحفظه الله- وخروجه من المستشفى بعد العملية الجراحية التي تكللت بحمدالله بالنجاح.. وقال معاليه: لقد عم الفرح أرجاء المملكة وسعد جميع أبناء الأمتين العربية والإسلامية بسلامته وشفائه رعاه الله لتكتمل أفراح أبناء هذه البلاد بعيد الأضحى المبارك وابتهاجهم بهذه المناسبة السعيدة مما يجسد أسمى معاني الوفاء وأبهى صور التلاحم والترابط بين القائد وشعبه.

ونوه رئيس مجلس الشورى بالجهود الكبيرة التي بذلت وبمستوى التنظيم والتدابير الدقيقة التي اتخذت في موسم حج هذا العام مما ساهم في تحقيق نجحات جديدة تسجل لحكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم مع الحفاظ على تطبيق مبدأ التباعد نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة من جراء جائحة كورونا التي عصفت بالعالم اجمع مشيراً معاليه إلى أن قرار المملكة العربية السعودية لتقنين موسم حج هذا العام جاء متفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية لحفظ أرواح حجاج بيت الله الحرام في ظل ما يواجه العالم من جائحة صحية واقتصادية، استدعت حلولاً عاجلة لمواجهتها، مؤكداً ان ما تحقق ولله الحمد من نجاح في الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج من أي امراض ونجاح في التعامل وادارة الحشود يؤكد صواب رؤية القيادة وحكمة المشرع، فحفظت المملكة فريضة الحج وحمت بذلك المسلمين في كل مكان.
وبين الدكتور عبدالله آل الشيخ في هذا الصدد بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد للقطاعات المعنية بالحج والحجاج، مما جعل قدراتها وجاهزيتها في أفضل مستوياتها، وبما تم اتخاذه من احترازات مبكرة للسيطرة على وتيرة انتشار الفيروس والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، والحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي.

وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ "أن خدمة الحرمين الشريفين شرف لا يعادله شرف، مشيراً إلى أن حكومة المملكة أيدها الله تعاهدت منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز مروراً بالملوك من أبنائه البررة رحمهم الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالاهتمام بالحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل بما ييسر أدائهم لنسكهم والرفع من مستوى أداء مختلف القطاعات والخدمات التي تقدمها في كل عام وسط أجواء روحانية وإيمانية.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
03:59 PM

"الشورى" يهنئ القيادة بالعيد ونجاح موسم الحج وتمام شفاء خادم الحرمين

نوه بالجهود الكبيرة التي بذلت وبمستوى التنظيم والتدابير الدقيقة المتخذة في الموسم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الشورى التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيـز ولي العهد نائب رئيـس مجلـس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما رفع آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي بمناسبة شفائه -يحفظه الله- وخروجه من المستشفى بعد العملية الجراحية التي تكللت بحمدالله بالنجاح.. وقال معاليه: لقد عم الفرح أرجاء المملكة وسعد جميع أبناء الأمتين العربية والإسلامية بسلامته وشفائه رعاه الله لتكتمل أفراح أبناء هذه البلاد بعيد الأضحى المبارك وابتهاجهم بهذه المناسبة السعيدة مما يجسد أسمى معاني الوفاء وأبهى صور التلاحم والترابط بين القائد وشعبه.

ونوه رئيس مجلس الشورى بالجهود الكبيرة التي بذلت وبمستوى التنظيم والتدابير الدقيقة التي اتخذت في موسم حج هذا العام مما ساهم في تحقيق نجحات جديدة تسجل لحكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم مع الحفاظ على تطبيق مبدأ التباعد نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة من جراء جائحة كورونا التي عصفت بالعالم اجمع مشيراً معاليه إلى أن قرار المملكة العربية السعودية لتقنين موسم حج هذا العام جاء متفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية لحفظ أرواح حجاج بيت الله الحرام في ظل ما يواجه العالم من جائحة صحية واقتصادية، استدعت حلولاً عاجلة لمواجهتها، مؤكداً ان ما تحقق ولله الحمد من نجاح في الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج من أي امراض ونجاح في التعامل وادارة الحشود يؤكد صواب رؤية القيادة وحكمة المشرع، فحفظت المملكة فريضة الحج وحمت بذلك المسلمين في كل مكان.
وبين الدكتور عبدالله آل الشيخ في هذا الصدد بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد للقطاعات المعنية بالحج والحجاج، مما جعل قدراتها وجاهزيتها في أفضل مستوياتها، وبما تم اتخاذه من احترازات مبكرة للسيطرة على وتيرة انتشار الفيروس والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، والحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي.

وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ "أن خدمة الحرمين الشريفين شرف لا يعادله شرف، مشيراً إلى أن حكومة المملكة أيدها الله تعاهدت منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز مروراً بالملوك من أبنائه البررة رحمهم الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالاهتمام بالحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل بما ييسر أدائهم لنسكهم والرفع من مستوى أداء مختلف القطاعات والخدمات التي تقدمها في كل عام وسط أجواء روحانية وإيمانية.

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