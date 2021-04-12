فاز بجائزة "حمدان بن راشد".. أمير الرياض يُكَرّم طالبًا بـ"تعليم الزلفي"

استقبله وقدّم الشكر والتقدير لمحافظ الزلفي ولمدير التعليم على تشجيعهم

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه في قصر الحكم، محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي ومدير التعليم محمد بن عبدالله الطريقي، والطالب سليمان بن نايف الفراج الحائز على جائزة مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز في دورتها الثالثة والعشرين على مستوى دول الخليج العربي.

وقدّم أمير الرياض التهنئة للطالب، كما قدّم الشكر والتقدير لمحافظ الزلفي ولمدير التعليم على دعمهم وتشجيعهم؛ معربًا عن فخره واعتزازه بالمستوى المشرّف الذي ظهروا من خلاله وما أنجز من عمل مميز بدعم كريم واهتمام عالٍ من الحكومة الرشيدة.

كما قدّم محافظ الزلفي ومدير التعليم شكرهما للأمير على هذه اللفتة الكريمة التي تُعتبر دافعًا ومحفزًا لمزيد من التميز والعطاء.

يُذكر أن "تعليم الزلفي" قد حقق عدة جوائز بمختلف الفئات في جائزة الشيخ حمدان بن راشد رحمه الله.