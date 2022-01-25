النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4541 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5212 خلال الـ24 ساعة الماضية

"فهد بن نافل" للهداف الفرنسي: "نحن نحبك يا بافتيمبي"

بعد الإعلان عن رحيله عن "الهلال"

ودّعت إدارة نادي الهلال، المهاجم الفرنسي بافيتمبي قوميز، وذلك عبر حساب النادي الرسمي على موقع تويتر في أعقاب الإعلان عن رحيل اللاعب، بعد 3 مواسم ونصف مع الفريق الأول.

ونشر حساب النادي باللغة الإنجليزية تغريدة قال فيها: "شكراً على كل الإنجازات التي حققناها معاً".

وفاز قوميز مع الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرتين، وبطولة دوري أبطال آسيا مرتين، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر.

وخاض الفرنسي 154 مباراة مع الهلال، سجل خلالها 113 هدفًا، كأفضل أجنبي في تاريخ الهلال .


وحصل "قوميز" على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، وهداف الدوري السعودي، وهداف دوري أبطال آسيا.

ومن خلال كلمات وداعيه، غرد رئيس الأزرق فهد بن نافل، عبر حسابه في تويتر قائلاً: "نحن نحبك يا بافتيمبي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"فهد بن نافل" للهداف الفرنسي: "نحن نحبك يا بافتيمبي"
سبق

ودّعت إدارة نادي الهلال، المهاجم الفرنسي بافيتمبي قوميز، وذلك عبر حساب النادي الرسمي على موقع تويتر في أعقاب الإعلان عن رحيل اللاعب، بعد 3 مواسم ونصف مع الفريق الأول.

ونشر حساب النادي باللغة الإنجليزية تغريدة قال فيها: "شكراً على كل الإنجازات التي حققناها معاً".

وفاز قوميز مع الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرتين، وبطولة دوري أبطال آسيا مرتين، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر.

وخاض الفرنسي 154 مباراة مع الهلال، سجل خلالها 113 هدفًا، كأفضل أجنبي في تاريخ الهلال .


وحصل "قوميز" على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، وهداف الدوري السعودي، وهداف دوري أبطال آسيا.

ومن خلال كلمات وداعيه، غرد رئيس الأزرق فهد بن نافل، عبر حسابه في تويتر قائلاً: "نحن نحبك يا بافتيمبي".

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
02:44 PM

"فهد بن نافل" للهداف الفرنسي: "نحن نحبك يا بافتيمبي"

بعد الإعلان عن رحيله عن "الهلال"

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
2,924

ودّعت إدارة نادي الهلال، المهاجم الفرنسي بافيتمبي قوميز، وذلك عبر حساب النادي الرسمي على موقع تويتر في أعقاب الإعلان عن رحيل اللاعب، بعد 3 مواسم ونصف مع الفريق الأول.

ونشر حساب النادي باللغة الإنجليزية تغريدة قال فيها: "شكراً على كل الإنجازات التي حققناها معاً".

وفاز قوميز مع الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرتين، وبطولة دوري أبطال آسيا مرتين، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر.

وخاض الفرنسي 154 مباراة مع الهلال، سجل خلالها 113 هدفًا، كأفضل أجنبي في تاريخ الهلال .


وحصل "قوميز" على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، وهداف الدوري السعودي، وهداف دوري أبطال آسيا.

ومن خلال كلمات وداعيه، غرد رئيس الأزرق فهد بن نافل، عبر حسابه في تويتر قائلاً: "نحن نحبك يا بافتيمبي".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,902
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,695
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة