جمعية السلام للإغاثة تكثف أعمالها لدعم جهود التصدي لجائحة كورونا

انطلقت في الرياض عبر مبادرة "نوصلها لك"

تسخر جمعية السلام للإغاثة والطوارئ، بإشراف فني من الدفاع المدني، جل إمكانياتها تلبية لنداء الوطن "كلنا مسؤول"، دعماً للجهود الحكومية الوقائية للتصدي لجائحة كورونا.

وأطلقت مبادرات عدة، منها مبادرة "نوصلها لك"، قبل أربعة عشر يوماً، والتي تعنى بتوصيل الأدوية للمستفيدين منها، بالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الصحية بالمناطق.

وتوسعت الحملة لتكون منطقة الرياض هي الثانية، حيث شملت العاصمة والمحافظات التابعة لها، وبدأت أمس في العاصمة بـ ٥٠ وصفة طبية، يتم فيها إيصال الأدوية للمنازل، بعد أن تجهزها المستشفيات وبالتنسيق المسبق مع كل مستفيد.

كما يتم نقل الأدوية بطريقة احترافية لا تتأثر فيها بالحرارة عن طريق صناديق وحافظات للبرودة، والاستعداد بكل التجهيزات الوقائية والاحترازية من أعضاء الجمعية بارتداء الكمامات والقفازات والحرص على المسافة الكافية مع الجمهور للوقاية والاحتراز، وتستمر الحملة، بإذن الله، حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن جمعية السلام تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية.