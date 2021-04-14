النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية السلام للإغاثة تكثف أعمالها لدعم جهود التصدي لجائحة كورونا

انطلقت في الرياض عبر مبادرة "نوصلها لك"

تسخر جمعية السلام للإغاثة والطوارئ، بإشراف فني من الدفاع المدني، جل إمكانياتها تلبية لنداء الوطن "كلنا مسؤول"، دعماً للجهود الحكومية الوقائية للتصدي لجائحة كورونا.

وأطلقت مبادرات عدة، منها مبادرة "نوصلها لك"، قبل أربعة عشر يوماً، والتي تعنى بتوصيل الأدوية للمستفيدين منها، بالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الصحية بالمناطق.

وتوسعت الحملة لتكون منطقة الرياض هي الثانية، حيث شملت العاصمة والمحافظات التابعة لها، وبدأت أمس في العاصمة بـ ٥٠ وصفة طبية، يتم فيها إيصال الأدوية للمنازل، بعد أن تجهزها المستشفيات وبالتنسيق المسبق مع كل مستفيد.

كما يتم نقل الأدوية بطريقة احترافية لا تتأثر فيها بالحرارة عن طريق صناديق وحافظات للبرودة، والاستعداد بكل التجهيزات الوقائية والاحترازية من أعضاء الجمعية بارتداء الكمامات والقفازات والحرص على المسافة الكافية مع الجمهور للوقاية والاحتراز، وتستمر الحملة، بإذن الله، حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن جمعية السلام تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية.

جمعية السلام للإغاثة والطوارئ الدفاع المدني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جمعية السلام للإغاثة تكثف أعمالها لدعم جهود التصدي لجائحة كورونا
سبق

تسخر جمعية السلام للإغاثة والطوارئ، بإشراف فني من الدفاع المدني، جل إمكانياتها تلبية لنداء الوطن "كلنا مسؤول"، دعماً للجهود الحكومية الوقائية للتصدي لجائحة كورونا.

وأطلقت مبادرات عدة، منها مبادرة "نوصلها لك"، قبل أربعة عشر يوماً، والتي تعنى بتوصيل الأدوية للمستفيدين منها، بالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الصحية بالمناطق.

وتوسعت الحملة لتكون منطقة الرياض هي الثانية، حيث شملت العاصمة والمحافظات التابعة لها، وبدأت أمس في العاصمة بـ ٥٠ وصفة طبية، يتم فيها إيصال الأدوية للمنازل، بعد أن تجهزها المستشفيات وبالتنسيق المسبق مع كل مستفيد.

كما يتم نقل الأدوية بطريقة احترافية لا تتأثر فيها بالحرارة عن طريق صناديق وحافظات للبرودة، والاستعداد بكل التجهيزات الوقائية والاحترازية من أعضاء الجمعية بارتداء الكمامات والقفازات والحرص على المسافة الكافية مع الجمهور للوقاية والاحتراز، وتستمر الحملة، بإذن الله، حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن جمعية السلام تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
07:38 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:47 AM

جمعية السلام للإغاثة تكثف أعمالها لدعم جهود التصدي لجائحة كورونا

انطلقت في الرياض عبر مبادرة "نوصلها لك"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
778

تسخر جمعية السلام للإغاثة والطوارئ، بإشراف فني من الدفاع المدني، جل إمكانياتها تلبية لنداء الوطن "كلنا مسؤول"، دعماً للجهود الحكومية الوقائية للتصدي لجائحة كورونا.

وأطلقت مبادرات عدة، منها مبادرة "نوصلها لك"، قبل أربعة عشر يوماً، والتي تعنى بتوصيل الأدوية للمستفيدين منها، بالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الصحية بالمناطق.

وتوسعت الحملة لتكون منطقة الرياض هي الثانية، حيث شملت العاصمة والمحافظات التابعة لها، وبدأت أمس في العاصمة بـ ٥٠ وصفة طبية، يتم فيها إيصال الأدوية للمنازل، بعد أن تجهزها المستشفيات وبالتنسيق المسبق مع كل مستفيد.

كما يتم نقل الأدوية بطريقة احترافية لا تتأثر فيها بالحرارة عن طريق صناديق وحافظات للبرودة، والاستعداد بكل التجهيزات الوقائية والاحترازية من أعضاء الجمعية بارتداء الكمامات والقفازات والحرص على المسافة الكافية مع الجمهور للوقاية والاحتراز، وتستمر الحملة، بإذن الله، حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن جمعية السلام تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,026
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,243

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة