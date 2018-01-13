مقاعد الجوهرة في السوبر الإسباني.. كامل العدد
امتلأت مقاعد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالحضور لنهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكسبه الأول بركلات الترجيح.
وشهدت المباراة تفاعلاً كبيراً من الجماهير الحاضرة بمختلف انتماءاتها.
كأس السوبر الإسباني
ريال مدريد
أتليتيكو مدريد
ملعب الجوهرة
وبلغ عدد الحضور الجماهيري أكثر من 59 ألف متفرج.
مقاعد الجوهرة في السوبر الإسباني.. كامل العدد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-13
امتلأت مقاعد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالحضور لنهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكسبه الأول بركلات الترجيح.
وشهدت المباراة تفاعلاً كبيراً من الجماهير الحاضرة بمختلف انتماءاتها.
وبلغ عدد الحضور الجماهيري أكثر من 59 ألف متفرج.
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
12:36 AM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:38 AM
مقاعد الجوهرة في السوبر الإسباني.. كامل العدد
امتلأت مقاعد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالحضور لنهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكسبه الأول بركلات الترجيح.
وشهدت المباراة تفاعلاً كبيراً من الجماهير الحاضرة بمختلف انتماءاتها.
وبلغ عدد الحضور الجماهيري أكثر من 59 ألف متفرج.