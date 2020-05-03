النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمواجهة كورونا.. إدارة "تعليم مكة" تعقد اجتماعها الأول للجنة التطوع الصحي لمنسوبي التعليم

من شروط المشاركة ألا يقل سن المتطوع أو المتطوعة عن 18 عامًا مع اللياقة البدنية

تعقد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مساء غدٍ الاثنين، اجتماعها الأول عن بُعد للجنة التطوع الصحي لمنسوبي التعليم، وذلك لمناقشة التنظيم والإشراف على العمل التطوعي.

يُعقد الاجتماع برئاسة مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، وبعضوية كلٍ من؛ المساعد للشؤون التعليمية ومدير إدارة النشاط الطلابي ومدير إدارة الأمن والسلامة ومدير إدارة التشغيل والصيانة ومدير إدارة الخدمات العامة ومدير إدارة الإشراف التربوي ومدير إدارة الإعلام والاتصال ومدير الصحة المدرسية ومدير إدارة الإرشاد الطلابي ورئيس النشاط الكشفي.

وتتولى اللجنة إعداد خطة المشروع على المستوى المحلي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهام والدعم المساندة، وتشكيل لجان إشرافية ميدانية بحسب احتياج الجهة المستفيدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين وفحص بياناتهم واعتمادها والتغطية والتوثيق الإعلامي وحصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك وإعداد التقارير الدورية والنهائية.

وتركز خطة التطوع الصحي لمنسوبي التعليم على دعم الجهود الوطنية بالمشاركة التطوعية لتفعيل الخطط الوقائية لمواجهة جائحة كورونا وتعزيز قيم العمل التطوعي لدعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية وتوفير كل الإمكانات المتاحة للمساهمة في التصدي لجائحة كورونا وتوفير البرامج التدريبية وتأهيل المتطوعين وتهيئتهم وتوظيف الخبرات التطوعية من منسوبي التعليم واستثمار طاقاتهم ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

وتتمثل شروط المشاركة وضوابطها في أن يكون المتطوع أو المتطوعة من منسوبي وزارة التعليم، وألا يقل العمر عن ١٨ عامًا، وأن يكون المتطوع لائقًا صحيًا، وألا تؤثر المشاركة على العمل أو المهمة الأساسية للمتطوع.

يُشار إلى أن المشاركة تتطلب التسجيل في منصة التطوع الصحي عبر الرابط http://volunteer.srca.org.sa والالتحاق بالبرامج التدريبية بتأهيل المتطوعين وتهيئتهم واجتياز الفحص البصري الذاتي الخاص بفيروس كورونا وخلوه من أي أعراض للإصابة بالفيروس.

مكة المكرمة تعليم مكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
لمواجهة كورونا.. إدارة "تعليم مكة" تعقد اجتماعها الأول للجنة التطوع الصحي لمنسوبي التعليم
سبق

تعقد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مساء غدٍ الاثنين، اجتماعها الأول عن بُعد للجنة التطوع الصحي لمنسوبي التعليم، وذلك لمناقشة التنظيم والإشراف على العمل التطوعي.

يُعقد الاجتماع برئاسة مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، وبعضوية كلٍ من؛ المساعد للشؤون التعليمية ومدير إدارة النشاط الطلابي ومدير إدارة الأمن والسلامة ومدير إدارة التشغيل والصيانة ومدير إدارة الخدمات العامة ومدير إدارة الإشراف التربوي ومدير إدارة الإعلام والاتصال ومدير الصحة المدرسية ومدير إدارة الإرشاد الطلابي ورئيس النشاط الكشفي.

وتتولى اللجنة إعداد خطة المشروع على المستوى المحلي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهام والدعم المساندة، وتشكيل لجان إشرافية ميدانية بحسب احتياج الجهة المستفيدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين وفحص بياناتهم واعتمادها والتغطية والتوثيق الإعلامي وحصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك وإعداد التقارير الدورية والنهائية.

وتركز خطة التطوع الصحي لمنسوبي التعليم على دعم الجهود الوطنية بالمشاركة التطوعية لتفعيل الخطط الوقائية لمواجهة جائحة كورونا وتعزيز قيم العمل التطوعي لدعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية وتوفير كل الإمكانات المتاحة للمساهمة في التصدي لجائحة كورونا وتوفير البرامج التدريبية وتأهيل المتطوعين وتهيئتهم وتوظيف الخبرات التطوعية من منسوبي التعليم واستثمار طاقاتهم ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

وتتمثل شروط المشاركة وضوابطها في أن يكون المتطوع أو المتطوعة من منسوبي وزارة التعليم، وألا يقل العمر عن ١٨ عامًا، وأن يكون المتطوع لائقًا صحيًا، وألا تؤثر المشاركة على العمل أو المهمة الأساسية للمتطوع.

يُشار إلى أن المشاركة تتطلب التسجيل في منصة التطوع الصحي عبر الرابط http://volunteer.srca.org.sa والالتحاق بالبرامج التدريبية بتأهيل المتطوعين وتهيئتهم واجتياز الفحص البصري الذاتي الخاص بفيروس كورونا وخلوه من أي أعراض للإصابة بالفيروس.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:31 PM

لمواجهة كورونا.. إدارة "تعليم مكة" تعقد اجتماعها الأول للجنة التطوع الصحي لمنسوبي التعليم

من شروط المشاركة ألا يقل سن المتطوع أو المتطوعة عن 18 عامًا مع اللياقة البدنية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,327

تعقد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مساء غدٍ الاثنين، اجتماعها الأول عن بُعد للجنة التطوع الصحي لمنسوبي التعليم، وذلك لمناقشة التنظيم والإشراف على العمل التطوعي.

يُعقد الاجتماع برئاسة مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، وبعضوية كلٍ من؛ المساعد للشؤون التعليمية ومدير إدارة النشاط الطلابي ومدير إدارة الأمن والسلامة ومدير إدارة التشغيل والصيانة ومدير إدارة الخدمات العامة ومدير إدارة الإشراف التربوي ومدير إدارة الإعلام والاتصال ومدير الصحة المدرسية ومدير إدارة الإرشاد الطلابي ورئيس النشاط الكشفي.

وتتولى اللجنة إعداد خطة المشروع على المستوى المحلي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهام والدعم المساندة، وتشكيل لجان إشرافية ميدانية بحسب احتياج الجهة المستفيدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين وفحص بياناتهم واعتمادها والتغطية والتوثيق الإعلامي وحصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك وإعداد التقارير الدورية والنهائية.

وتركز خطة التطوع الصحي لمنسوبي التعليم على دعم الجهود الوطنية بالمشاركة التطوعية لتفعيل الخطط الوقائية لمواجهة جائحة كورونا وتعزيز قيم العمل التطوعي لدعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية وتوفير كل الإمكانات المتاحة للمساهمة في التصدي لجائحة كورونا وتوفير البرامج التدريبية وتأهيل المتطوعين وتهيئتهم وتوظيف الخبرات التطوعية من منسوبي التعليم واستثمار طاقاتهم ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

وتتمثل شروط المشاركة وضوابطها في أن يكون المتطوع أو المتطوعة من منسوبي وزارة التعليم، وألا يقل العمر عن ١٨ عامًا، وأن يكون المتطوع لائقًا صحيًا، وألا تؤثر المشاركة على العمل أو المهمة الأساسية للمتطوع.

يُشار إلى أن المشاركة تتطلب التسجيل في منصة التطوع الصحي عبر الرابط http://volunteer.srca.org.sa والالتحاق بالبرامج التدريبية بتأهيل المتطوعين وتهيئتهم واجتياز الفحص البصري الذاتي الخاص بفيروس كورونا وخلوه من أي أعراض للإصابة بالفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,853
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,618
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,971
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,930

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة