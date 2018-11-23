وسلّم المدير العام لإدارة تعليم الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حارس المدرسة مفتاح السيارة، مثمناً مبادرة منسوبي المدرسة، معتبراً ذلك من أجمل صور التكافل الاجتماعي، بحضور مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية.

أهدى منسوبو مدرسة صلاح الدين الأيوبي المتوسطة بمدينة سكاكا، سيارة حديثة لحارس مدرستهم؛ لتفانيه في عمله، وتحمّله المسؤولية التي أوكلت إليه.

شاهد.. حارس مدرسة بسكاكا يتسلّم مفتاح سيارة حديثة أهداها له منسوبوها مهنا التميمي سبق 2021-11-23 أهدى منسوبو مدرسة صلاح الدين الأيوبي المتوسطة بمدينة سكاكا، سيارة حديثة لحارس مدرستهم؛ لتفانيه في عمله، وتحمّله المسؤولية التي أوكلت إليه. وسلّم المدير العام لإدارة تعليم الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حارس المدرسة مفتاح السيارة، مثمناً مبادرة منسوبي المدرسة، معتبراً ذلك من أجمل صور التكافل الاجتماعي، بحضور مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 02:14 PM

شاهد.. حارس مدرسة بسكاكا يتسلّم مفتاح سيارة حديثة أهداها له منسوبوها فيما ثمّن "الغامدي" المبادرة معتبراً ذلك من أجمل صور التكافل الاجتماعي





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أهدى منسوبو مدرسة صلاح الدين الأيوبي المتوسطة بمدينة سكاكا، سيارة حديثة لحارس مدرستهم؛ لتفانيه في عمله، وتحمّله المسؤولية التي أوكلت إليه.

وسلّم المدير العام لإدارة تعليم الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حارس المدرسة مفتاح السيارة، مثمناً مبادرة منسوبي المدرسة، معتبراً ذلك من أجمل صور التكافل الاجتماعي، بحضور مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية.