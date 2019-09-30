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"مراقبو مساجد" متضررون: نعمل بمكافآت مقطوعة تخلو من الامتيازات ونناشد التصحيح

قالوا: نعمل على سياراتنا الخاصة وحتى غلاء المعيشة لا يشملنا

ناشد عددٌ من موظفي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، العاملين على بند المكافآت المقطوعة بتصحيح أوضاعهم، وتثبيتهم بعد أن أمضوا أكثر من خمس سنوات بمكافأة لا تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، مبيّنين أن توجيههم لمراقبي مساجد ميدانيين منذ ما يزيد على عام بسياراتهم الخاصة زاد المعاناة دون إضافة بدل ميدان، أو إدراج بدل غلاء المعيشة.

وقال لـ"سبق" عددٌ من هؤلاء الموظفين المتضررين: "وجه الوزير بدراسة وضعنا، فوجهت بعض الإدارات الفروع بتصحيح وضعنا، وتنزيلنا مراقبي مساجد ميدانيين؛ لأن الميدان يحتاج إلى مراقبين، فعملنا مراقبين منذ أكثر من سنة بمرتبات لا تصل ثلاثة آلاف ريال، دون بدل ميدان".

وأضافوا: "نعمل على سياراتنا الخاصة، وحتى غلاء المعيشة لا يشملنا، ونعمل كالموظفين الرسميين على بند بعضهم من زملائنا السابقين مثبتين على مراتب، وبعضهم على بنود مستخدمين،

وقد سبق للوزير طلب أسمائنا لتحسين أوضاعنا، ووعدنا بتصحيح أوضاعنا منذ أكثر من عام، ولكن حتى الآن لم يحدث شيء".

وقال الموظفون: "نناشد معالي وزير الشؤون الإسلامية ووزير الخدمة المدنية بتحسين أوضاعنا، وتثبتنا على وظائف بما يتوافق مع أعمالنا الموكلة ومؤهلاتنا وسنوات عملنا".

"سبق" عرضت الشكوى على متحدث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي وعد بالإيضاح، لكنه لم يصل حتى الآن، سينشر حال وروده.

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"مراقبو مساجد" متضررون: نعمل بمكافآت مقطوعة تخلو من الامتيازات ونناشد التصحيح
سبق

ناشد عددٌ من موظفي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، العاملين على بند المكافآت المقطوعة بتصحيح أوضاعهم، وتثبيتهم بعد أن أمضوا أكثر من خمس سنوات بمكافأة لا تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، مبيّنين أن توجيههم لمراقبي مساجد ميدانيين منذ ما يزيد على عام بسياراتهم الخاصة زاد المعاناة دون إضافة بدل ميدان، أو إدراج بدل غلاء المعيشة.

وقال لـ"سبق" عددٌ من هؤلاء الموظفين المتضررين: "وجه الوزير بدراسة وضعنا، فوجهت بعض الإدارات الفروع بتصحيح وضعنا، وتنزيلنا مراقبي مساجد ميدانيين؛ لأن الميدان يحتاج إلى مراقبين، فعملنا مراقبين منذ أكثر من سنة بمرتبات لا تصل ثلاثة آلاف ريال، دون بدل ميدان".

وأضافوا: "نعمل على سياراتنا الخاصة، وحتى غلاء المعيشة لا يشملنا، ونعمل كالموظفين الرسميين على بند بعضهم من زملائنا السابقين مثبتين على مراتب، وبعضهم على بنود مستخدمين،

وقد سبق للوزير طلب أسمائنا لتحسين أوضاعنا، ووعدنا بتصحيح أوضاعنا منذ أكثر من عام، ولكن حتى الآن لم يحدث شيء".

وقال الموظفون: "نناشد معالي وزير الشؤون الإسلامية ووزير الخدمة المدنية بتحسين أوضاعنا، وتثبتنا على وظائف بما يتوافق مع أعمالنا الموكلة ومؤهلاتنا وسنوات عملنا".

"سبق" عرضت الشكوى على متحدث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي وعد بالإيضاح، لكنه لم يصل حتى الآن، سينشر حال وروده.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
10:06 PM

"مراقبو مساجد" متضررون: نعمل بمكافآت مقطوعة تخلو من الامتيازات ونناشد التصحيح

قالوا: نعمل على سياراتنا الخاصة وحتى غلاء المعيشة لا يشملنا

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عبدالعزيز الشهري - الرياض
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ناشد عددٌ من موظفي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، العاملين على بند المكافآت المقطوعة بتصحيح أوضاعهم، وتثبيتهم بعد أن أمضوا أكثر من خمس سنوات بمكافأة لا تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، مبيّنين أن توجيههم لمراقبي مساجد ميدانيين منذ ما يزيد على عام بسياراتهم الخاصة زاد المعاناة دون إضافة بدل ميدان، أو إدراج بدل غلاء المعيشة.

وقال لـ"سبق" عددٌ من هؤلاء الموظفين المتضررين: "وجه الوزير بدراسة وضعنا، فوجهت بعض الإدارات الفروع بتصحيح وضعنا، وتنزيلنا مراقبي مساجد ميدانيين؛ لأن الميدان يحتاج إلى مراقبين، فعملنا مراقبين منذ أكثر من سنة بمرتبات لا تصل ثلاثة آلاف ريال، دون بدل ميدان".

وأضافوا: "نعمل على سياراتنا الخاصة، وحتى غلاء المعيشة لا يشملنا، ونعمل كالموظفين الرسميين على بند بعضهم من زملائنا السابقين مثبتين على مراتب، وبعضهم على بنود مستخدمين،

وقد سبق للوزير طلب أسمائنا لتحسين أوضاعنا، ووعدنا بتصحيح أوضاعنا منذ أكثر من عام، ولكن حتى الآن لم يحدث شيء".

وقال الموظفون: "نناشد معالي وزير الشؤون الإسلامية ووزير الخدمة المدنية بتحسين أوضاعنا، وتثبتنا على وظائف بما يتوافق مع أعمالنا الموكلة ومؤهلاتنا وسنوات عملنا".

"سبق" عرضت الشكوى على متحدث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي وعد بالإيضاح، لكنه لم يصل حتى الآن، سينشر حال وروده.

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