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أكثر من ٢٠ خبيرًا وأكاديميًّا يعرضون أبحاثهم العلمية بالقنفذة

٤ جلسات علمية لمناقشة 20 ورقة بحثية في تاريخ وحضارة المحافظة

يعرض أكثر من ٢٠ خبيرًا وأكاديميًّا أبحاثهم العلمية في الجمعية التاريخية السعودية، بالتعاون مع جامعة أم القرى خلال الفترة من ٣- ٤ جمادى الأولى المقبل، تحت شعار "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور"، بمقر المركز الحضاري بالقنفذة، وبمشاركة باحثين وأكاديميين من مختلف الجامعات.

وأفاد أمين عام الملتقى الأستاذ الدكتور فهد المالكي، لـ"سبق"، بأن هذا الملتقى يأتي مطبقًا لمنهجية الكتابات التاريخية، وموثقًا للروابط العلمية بين المهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية، وسط مشاركة أعضاء وعضوات الجمعية التاريخية السعودية، لتبادل الخبرات العلمية بالمدخلات، وعرض المقترحات، ضمن حزمة من الدراسات البحثية وأوراق العمل.

ويتضمن الملتقى 4 جلسات علمية تناقش 20 بحثًا في تاريخ وحضارة القنفذة ويصاحب فعاليات الملتقى عددٌ من المعارض التاريخية والتراثية والشعبية عن تاريخ القنفذة الضارب بجذوره في أعماق التاريخ.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى أحمد علي الخيري، أن الاستعدادات والترتيبات جارية من جميع اللجان في الملتقى الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من ٣- ٤ جمادى الأولى، والذي يحظى بمتابعة وإشراف محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع؛ حيث يصاحب فعاليات الملتقى عددٌ من المعارض بمشاركة جمعية حفظ التراث والجهات الأخرى بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من ٢٠ خبيرًا وأكاديميًّا يعرضون أبحاثهم العلمية بالقنفذة
سبق

يعرض أكثر من ٢٠ خبيرًا وأكاديميًّا أبحاثهم العلمية في الجمعية التاريخية السعودية، بالتعاون مع جامعة أم القرى خلال الفترة من ٣- ٤ جمادى الأولى المقبل، تحت شعار "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور"، بمقر المركز الحضاري بالقنفذة، وبمشاركة باحثين وأكاديميين من مختلف الجامعات.

وأفاد أمين عام الملتقى الأستاذ الدكتور فهد المالكي، لـ"سبق"، بأن هذا الملتقى يأتي مطبقًا لمنهجية الكتابات التاريخية، وموثقًا للروابط العلمية بين المهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية، وسط مشاركة أعضاء وعضوات الجمعية التاريخية السعودية، لتبادل الخبرات العلمية بالمدخلات، وعرض المقترحات، ضمن حزمة من الدراسات البحثية وأوراق العمل.

ويتضمن الملتقى 4 جلسات علمية تناقش 20 بحثًا في تاريخ وحضارة القنفذة ويصاحب فعاليات الملتقى عددٌ من المعارض التاريخية والتراثية والشعبية عن تاريخ القنفذة الضارب بجذوره في أعماق التاريخ.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى أحمد علي الخيري، أن الاستعدادات والترتيبات جارية من جميع اللجان في الملتقى الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من ٣- ٤ جمادى الأولى، والذي يحظى بمتابعة وإشراف محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع؛ حيث يصاحب فعاليات الملتقى عددٌ من المعارض بمشاركة جمعية حفظ التراث والجهات الأخرى بالمحافظة.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
01:12 PM

أكثر من ٢٠ خبيرًا وأكاديميًّا يعرضون أبحاثهم العلمية بالقنفذة

٤ جلسات علمية لمناقشة 20 ورقة بحثية في تاريخ وحضارة المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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يعرض أكثر من ٢٠ خبيرًا وأكاديميًّا أبحاثهم العلمية في الجمعية التاريخية السعودية، بالتعاون مع جامعة أم القرى خلال الفترة من ٣- ٤ جمادى الأولى المقبل، تحت شعار "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور"، بمقر المركز الحضاري بالقنفذة، وبمشاركة باحثين وأكاديميين من مختلف الجامعات.

وأفاد أمين عام الملتقى الأستاذ الدكتور فهد المالكي، لـ"سبق"، بأن هذا الملتقى يأتي مطبقًا لمنهجية الكتابات التاريخية، وموثقًا للروابط العلمية بين المهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية، وسط مشاركة أعضاء وعضوات الجمعية التاريخية السعودية، لتبادل الخبرات العلمية بالمدخلات، وعرض المقترحات، ضمن حزمة من الدراسات البحثية وأوراق العمل.

ويتضمن الملتقى 4 جلسات علمية تناقش 20 بحثًا في تاريخ وحضارة القنفذة ويصاحب فعاليات الملتقى عددٌ من المعارض التاريخية والتراثية والشعبية عن تاريخ القنفذة الضارب بجذوره في أعماق التاريخ.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى أحمد علي الخيري، أن الاستعدادات والترتيبات جارية من جميع اللجان في الملتقى الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من ٣- ٤ جمادى الأولى، والذي يحظى بمتابعة وإشراف محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع؛ حيث يصاحب فعاليات الملتقى عددٌ من المعارض بمشاركة جمعية حفظ التراث والجهات الأخرى بالمحافظة.

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