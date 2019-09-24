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القاهرة: تحقيق في غياب تصويت مدرب وكابتن مصر عن جوائز الأفضل عالمياً

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "فيسبوك" اليوم الثلاثاء أنه أرسل اليوم استفساراً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الواقعة.


وأضاف أنهم أرسلوا صوتي مصر إلى الفيفا رسمياً يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس، قبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد مسؤولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

وقام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت، وتم منح الصوتين لمحمد صلاح نجم مصر في المرتبة الأولى في الاختيار.

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القاهرة: تحقيق في غياب تصويت مدرب وكابتن مصر عن جوائز الأفضل عالمياً
سبق

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "فيسبوك" اليوم الثلاثاء أنه أرسل اليوم استفساراً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الواقعة.


وأضاف أنهم أرسلوا صوتي مصر إلى الفيفا رسمياً يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس، قبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد مسؤولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

وقام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت، وتم منح الصوتين لمحمد صلاح نجم مصر في المرتبة الأولى في الاختيار.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:10 PM

القاهرة: تحقيق في غياب تصويت مدرب وكابتن مصر عن جوائز الأفضل عالمياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "فيسبوك" اليوم الثلاثاء أنه أرسل اليوم استفساراً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الواقعة.


وأضاف أنهم أرسلوا صوتي مصر إلى الفيفا رسمياً يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس، قبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد مسؤولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

وقام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت، وتم منح الصوتين لمحمد صلاح نجم مصر في المرتبة الأولى في الاختيار.

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