النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

"هيئة الإحصاء" تنفّذ 5 أعمال إحصائية ميدانية.. الأسبوع المقبل

تستهدف 35 ألف أسرة و53 ألف منشأة بمختلف المناطق الإدارية

دعت الهيئة العامة للإحصاء، المواطنين والمقيمين أفراداً ومؤسسات إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الذين ستنطلق أعمالهم الإحصائية يوم الثلاثاء القادم.

وقالت "الهيئة": جميع المعلومات والبيانات التي يقدّمها المواطن والمقيم والمنشأة تُحفظ بسرية تامة، ويتم التعامل معها فقط كأساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات في الجهات الحكومية كافة، التي تعود بنفعها على المواطن والمقيم.

من جهته، أفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء "تيسير المفرج" بأن أكثر من 1600 باحث يُجرون خمسة بحوث ومسوح إحصائية اقتصادية واجتماعية خلال هذه الفترة وحتى 20 ذو القعدة القادم، تستهدف أكثر من 35 ألف أسرة و53 ألف منشأة بمختلف المناطق الإدارية الـ13 بالمملكة.

وأضاف: المسوح الميدانية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية يتم الاستفادة منها من قِبَل متخذي القرار المعنيين بقضايا البطالة وزيادة مشاركة التوظيف في نشاط التجارة الداخلية، إضافة إلى أن البيانات الإحصائية الحديثة تُسهم في معرفة حجم نشاط التجارة الداخلية وقياس مدى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأردف "المفرج": مسح القوى العاملة يساعد في استخراج مؤشرات وبيانات واقعية عن البطالة والعمالة والمشاركة الاقتصادية في المملكة؛ فضلاً عن استخراج بيانات قوة العمل للسكان الذين يبلغون من العمر 15 سنة فأكثر، وهو أحد المسوح الميدانية الأسرية المعتمدة على عينة، التي تُجريها الهيئة في مجال الإحصاءات الاجتماعية.

وتابع: هذه البيانات تكتسب أهمية من حيث إعطاؤها صورة عن حجم قوة العمل بين السكان في سن العمل من الذكور والإناث النشطين وغير النشطين اقتصادياً.

وأشار "المفرج" إلى أن المسوح الميدانية التي ستُجريها الهيئة خلال الأسبوع القادم من قِبَل الباحثين الإحصائيين الذين يحملون بطاقات تعريفية رسمية تشمل مسح الإنتاج الصناعي للربع الثالث 2018م، ومسح المؤشرات الاقتصادية "الربع الثالث" للعام 2018م، ومسح التجارة الداخلية "الربع الثالث" 2018م، ومسح نشاط التشييد والبناء للعام 2018م، ومسح السياحة للعام 2018م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الإحصاء" تنفّذ 5 أعمال إحصائية ميدانية.. الأسبوع المقبل
سبق

دعت الهيئة العامة للإحصاء، المواطنين والمقيمين أفراداً ومؤسسات إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الذين ستنطلق أعمالهم الإحصائية يوم الثلاثاء القادم.

وقالت "الهيئة": جميع المعلومات والبيانات التي يقدّمها المواطن والمقيم والمنشأة تُحفظ بسرية تامة، ويتم التعامل معها فقط كأساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات في الجهات الحكومية كافة، التي تعود بنفعها على المواطن والمقيم.

من جهته، أفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء "تيسير المفرج" بأن أكثر من 1600 باحث يُجرون خمسة بحوث ومسوح إحصائية اقتصادية واجتماعية خلال هذه الفترة وحتى 20 ذو القعدة القادم، تستهدف أكثر من 35 ألف أسرة و53 ألف منشأة بمختلف المناطق الإدارية الـ13 بالمملكة.

وأضاف: المسوح الميدانية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية يتم الاستفادة منها من قِبَل متخذي القرار المعنيين بقضايا البطالة وزيادة مشاركة التوظيف في نشاط التجارة الداخلية، إضافة إلى أن البيانات الإحصائية الحديثة تُسهم في معرفة حجم نشاط التجارة الداخلية وقياس مدى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأردف "المفرج": مسح القوى العاملة يساعد في استخراج مؤشرات وبيانات واقعية عن البطالة والعمالة والمشاركة الاقتصادية في المملكة؛ فضلاً عن استخراج بيانات قوة العمل للسكان الذين يبلغون من العمر 15 سنة فأكثر، وهو أحد المسوح الميدانية الأسرية المعتمدة على عينة، التي تُجريها الهيئة في مجال الإحصاءات الاجتماعية.

وتابع: هذه البيانات تكتسب أهمية من حيث إعطاؤها صورة عن حجم قوة العمل بين السكان في سن العمل من الذكور والإناث النشطين وغير النشطين اقتصادياً.

وأشار "المفرج" إلى أن المسوح الميدانية التي ستُجريها الهيئة خلال الأسبوع القادم من قِبَل الباحثين الإحصائيين الذين يحملون بطاقات تعريفية رسمية تشمل مسح الإنتاج الصناعي للربع الثالث 2018م، ومسح المؤشرات الاقتصادية "الربع الثالث" للعام 2018م، ومسح التجارة الداخلية "الربع الثالث" 2018م، ومسح نشاط التشييد والبناء للعام 2018م، ومسح السياحة للعام 2018م.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
03:46 PM

"هيئة الإحصاء" تنفّذ 5 أعمال إحصائية ميدانية.. الأسبوع المقبل

تستهدف 35 ألف أسرة و53 ألف منشأة بمختلف المناطق الإدارية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
859

دعت الهيئة العامة للإحصاء، المواطنين والمقيمين أفراداً ومؤسسات إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الذين ستنطلق أعمالهم الإحصائية يوم الثلاثاء القادم.

وقالت "الهيئة": جميع المعلومات والبيانات التي يقدّمها المواطن والمقيم والمنشأة تُحفظ بسرية تامة، ويتم التعامل معها فقط كأساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات في الجهات الحكومية كافة، التي تعود بنفعها على المواطن والمقيم.

من جهته، أفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء "تيسير المفرج" بأن أكثر من 1600 باحث يُجرون خمسة بحوث ومسوح إحصائية اقتصادية واجتماعية خلال هذه الفترة وحتى 20 ذو القعدة القادم، تستهدف أكثر من 35 ألف أسرة و53 ألف منشأة بمختلف المناطق الإدارية الـ13 بالمملكة.

وأضاف: المسوح الميدانية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية يتم الاستفادة منها من قِبَل متخذي القرار المعنيين بقضايا البطالة وزيادة مشاركة التوظيف في نشاط التجارة الداخلية، إضافة إلى أن البيانات الإحصائية الحديثة تُسهم في معرفة حجم نشاط التجارة الداخلية وقياس مدى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأردف "المفرج": مسح القوى العاملة يساعد في استخراج مؤشرات وبيانات واقعية عن البطالة والعمالة والمشاركة الاقتصادية في المملكة؛ فضلاً عن استخراج بيانات قوة العمل للسكان الذين يبلغون من العمر 15 سنة فأكثر، وهو أحد المسوح الميدانية الأسرية المعتمدة على عينة، التي تُجريها الهيئة في مجال الإحصاءات الاجتماعية.

وتابع: هذه البيانات تكتسب أهمية من حيث إعطاؤها صورة عن حجم قوة العمل بين السكان في سن العمل من الذكور والإناث النشطين وغير النشطين اقتصادياً.

وأشار "المفرج" إلى أن المسوح الميدانية التي ستُجريها الهيئة خلال الأسبوع القادم من قِبَل الباحثين الإحصائيين الذين يحملون بطاقات تعريفية رسمية تشمل مسح الإنتاج الصناعي للربع الثالث 2018م، ومسح المؤشرات الاقتصادية "الربع الثالث" للعام 2018م، ومسح التجارة الداخلية "الربع الثالث" 2018م، ومسح نشاط التشييد والبناء للعام 2018م، ومسح السياحة للعام 2018م.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,684
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,185
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,168
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,432

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة