النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 14423 إصابة جديدة و702 حالة بمصر

سجلت البرازيل 14423 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و210 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ أكثر من 21 مليونًا؛ فيما بلغت الوفيات 594653.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و37 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة الماضية، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 302327 من ضمنهم 255059 حالة تم شفاؤها، و17224 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 14423 إصابة جديدة و702 حالة بمصر
سبق

سجلت البرازيل 14423 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و210 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ أكثر من 21 مليونًا؛ فيما بلغت الوفيات 594653.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و37 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة الماضية، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 302327 من ضمنهم 255059 حالة تم شفاؤها، و17224 حالة وفاة.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:30 AM

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 14423 إصابة جديدة و702 حالة بمصر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
49

سجلت البرازيل 14423 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و210 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ أكثر من 21 مليونًا؛ فيما بلغت الوفيات 594653.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و37 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة الماضية، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 302327 من ضمنهم 255059 حالة تم شفاؤها، و17224 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,006
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,753
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,933
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,322

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة