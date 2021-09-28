خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 14423 إصابة جديدة و702 حالة بمصر

سجلت البرازيل 14423 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و210 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ أكثر من 21 مليونًا؛ فيما بلغت الوفيات 594653.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و37 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة الماضية، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 302327 من ضمنهم 255059 حالة تم شفاؤها، و17224 حالة وفاة.